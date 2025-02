Abertura do BTG Pactual Bike Series leva mais de 300 ciclistas ao Autódromo de Capuava

A primeira etapa do BTG Pactual Bike Series foi realizada neste domingo (23), no Autódromo Capuava, em Indaiatuba (SP). Mais de 300 ciclistas profissionais e amadores pedalaram por duas horas e mais uma volta no circuito de 2.700 metros do interior paulista.

A dinâmica do BTG Pactual Bike Series e a pista extremamente técnica, com oscilações de subidas, descidas e curvas, exigiram ao máximo dos participantes, que se dividiram nas categorias Pro (profissionais), Sport (amadores), E-Bike, duplas, PCD e desafio pessoal.

O grande destaque foi João Pedro Rossi, atleta de 25 anos da Swift Pro Carbon, o primeiro a ouvir o sino de última volta e a cruzar a linha de chegada em primeiro lugar no geral, com o tempo de 2 horas, 7 minutos e 21 segundos. O ciclista completou 116 km e registrou também a melhor volta da prova, com 3 minutos, 55 segundos e 902 milésimos. Ele abriu uma vantagem de quase 53 segundos sobre Luciano Pereira, da ERT Indaiatuba, que ficou com o vice-campeonato.

“O circuito é desafiador e vai minando os ciclistas volta a volta. Consegui manter um ritmo forte e constante para conquistar minha primeira vitória no BTG Pactual Bike Series”, destacou o ciclista de Ribeirão Preto.

Na categoria feminina, Kariny De Oliveira Galego Dias, da equipe La Maglia, levou a vitória para São José do Rio Preto (SP) após uma disputa intensa com Gisele Gasparotto, do time LULU. A diferença entre as duas após os 96 km pedalados foi de apenas 0s499.

“Pedalamos juntas praticamente a prova inteira. Escapamos no início e controlamos o ritmo, uma ajudando a outra. Foi uma disputa muito acirrada e um grande desafio no sprint final. Estou muito feliz por conseguir essa vitória”, comemorou Kariny Dias.

Entre os integrantes da categoria Sports, que são considerados atletas amadores, Thiago Ferreira (Sina) e Giovana De Vellis Moraes (Time Jundiai de Ciclismo) conquistaram os melhores resultados.

“O resultado é fruto de muito treino de potência! São seis atividades por semana para andar com o pelotão de elite”, contou Giovana De Vellis Moraes.

A prova contou também com as duplas. Frederico Nishikawa e Raphael Porto (RitterFred) venceram nas duplas masculinas, Genesis Cerqueira e Lidia Faria (Mama Cora Pizzaria) nas mistas e Roberta Rodrigues e Edileuza Vieira (Escalera CC) no feminino.

O BTG Pactual Bike Series Base entrou em 2025 para incentivar a nova geração do ciclismo nacional. Os jovens atletas federados de 15 a 22 anos tiveram isenção de inscrição e pedalaram num ritmo forte no Autódromo de Capuava.

A próxima etapa do BTG Pactual Bike Series será realizada no dia 13 de abril, no Campo de Provas da Ford, em Tatuí (SP). Já a terceira etapa acontecerá no Autódromo de Interlagos, no dia 11 de maio.

O BTG Pactual Bike Series no Autódromo de Capuava contou com o co-patrocínio da La Maglia, S2 Bike Shop Alphaville e Clínica Move. O evento teve apoio da Probíotica, Shimano, Kiussi Racks, Ride Cycling Wear, Hellermann Tyton e Água Frescca. A competição teve a chancela da Federação Paulista de Ciclismo e foi realizada pela Dr2 Sports.

Resultados oficiais aqui.

Classificação Final – Pro Masculino

João Pedro Rossi (Swift Pro Cycling Joao Rossi Team) – 2h07min21s749 | 54,65 km/h Luciano Pereira (ERT Indaiatuba) – 2h08min14s626 (+52.877) | 54,28 km/h Geraldo Da Silva Souza Junior (São José Ciclismoatlon) – 2h09min43s036 (+2:21.287) | 53,66 km/h Marcio Lopes Vicente (Equipe de Ciclismo de Guaratinguetá) – 2h09min43s358 (+2:21.609) | 53,66 km/h Andre Almeida (Ludão Bike Team) – 2h10min35s863 (+3:14.114) | 53,30 km/h

Classificação Final – Pro Feminino