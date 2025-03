Programa Guri nas Escolas: música como ferramenta transformadora na educação paulista

O Governo do Estado de São Paulo anunciou na sexta-feira (21), a implantação do programa Guri nas Escolas em 97 unidades de ensino da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), em parceria com a Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas. O lançamento oficial do programa aconteceu na Escola Estadual Professor Carlos Lencastre, em Campinas. No ABC, quatro escolas terão aulas do programa, beneficiando mais de 800 alunos.

O lançamento do programa, conduzido pelo governador Tarcísio de Freitas, foi acompanhado pelo secretário da Educação, Renato Feder, e pela secretária de Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Marília Marton.

“A educação musical é algo maravilhoso e transformador. Você desenvolve não só o atributo musical em si, mas uma série de outros atributos que serão importantes na trajetória desses jovens. É uma complementação daquilo que é feito no campo pedagógico. A gente desperta vocações, consegue incluir mais alunos, identificar e desenvolver talentos, e no final das contas, fomentar outras habilidades e a capacidade de relação interpessoal que é tão importante”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Com o programa inédito Guri nas Escolas, o estado de São Paulo integrou o ensino da música como componente essencial no currículo escolar das escolas estaduais. O investimento supera R$ 9 milhões, provenientes da Secretaria da Educação, e a iniciativa será implementada em 97 escolas do Programa Ensino Integral (PEI), atendendo cerca de 20.370 alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Ainda este ano, o programa será ampliado para 200 escolas, com mais de 42 mil vagas.

“A implantação do Guri nas Escolas tem como foco a valorização dos nossos estudantes e a disponibilização de ferramentas que são importantes para o desenvolvimento e descobertas de paixões para a vida escolar, mas também para a vida adulta”, afirmou o secretário da Educação, Renato Feder.

No ABC, o programa Guri passa a integrar a grade de aulas das escolas estaduais Erasmo Batista Silva de Almeida, de Diadema, Doutor Felício Laurito, de Ribeirão Pires, Doutor Carlos de Campos, em Santo André, e Jornalista Vladimir Herzog, em São Bernardo do Campo.

As aulas de música abordam desde apreciação musical até composição e improvisação, alinhadas às seis dimensões do conhecimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC): criação, crítica, estética, expressão, fruição e reflexão. O programa desenvolve também habilidades como memória auditiva, escuta ativa, coordenação motora e raciocínio lógico, competências que impactam diretamente no desempenho acadêmico dos alunos em outras disciplinas, como matemática e ciências.

“Essa integração garante que a música se torne um componente essencial na formação dos alunos, potencializando o aprendizado acadêmico e o desenvolvimento social e emocional, preparando-os para os desafios do futuro”, afirmou Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.