SP lança programa inédito que integra o ensino de música à grade das escolas e entrega 2,4 mil regularizações fundiárias na região de Campinas

O Governo de São Paulo anunciou, na manhã desta sexta-feira (21), uma série de iniciativas em habitação, educação e cultura que beneficiam a região de Campinas. Em cerimônia na Escola Estadual Professor Carlos Lencastre, em Campinas, o governador Tarcísio de Freitas entregou títulos de regularização fundiária para moradores de nove cidades da região, assinou a cessão do Palácio da Justiça à Prefeitura de Campinas e acompanhou o lançamento do programa Guri nas Escolas, parceria das secretarias de Cultura, Economia e Indústria Criativas e da Educação, que integra o ensino de música à grade curricular da rede estadual.

“A educação musical é algo maravilhoso e transformador. Você desenvolve não só o atributo musical em si, mas uma série de outros atributos que serão importantes na trajetória desses jovens. É uma complementação daquilo que é feito no campo pedagógico. A gente desperta vocações, consegue incluir mais alunos, identificar e desenvolver talentos, e no final das contas, fomentar outras habilidades e a capacidade de relação interpessoal que é tão importante”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Tarcísio também destacou a importância da regularização fundiária para segurança jurídica de famílias que esperam há anos pela escritura de seu imóvel. “O sonho do cidadão é a casa própria. Se a escritura não vem, esse sonho está incompleto e se torna uma incerteza. Essa espera acaba hoje”, disse.

A cerimônia reuniu ainda os secretários estaduais Renato Feder (Educação), Marília Marton (Cultura, Economia e Indústria Criativas), Gilberto Kassab (Governo e Relações Institucionais) e Marcelo Branco (Desenvolvimento Urbano e Habitação), a secretária executiva de Saúde, Priscila Perdicaris, além de prefeitos e parlamentares municipais da região.

Com o programa inédito Guri nas Escolas, o estado de São Paulo integrou o ensino da música como componente essencial no currículo escolar das escolas estaduais. O investimento supera R$ 9 milhões, provenientes da Secretaria da Educação, e a iniciativa será implementada em 97 escolas do Programa Ensino Integral (PEI), atendendo cerca de 20.370 alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Ainda este ano, o programa será ampliado para 200 escolas, com mais de 42 mil vagas.

“A implantação do Guri nas Escolas tem como foco a valorização dos nossos estudantes e a disponibilização de ferramentas que são importantes para o desenvolvimento e descobertas de paixões para a vida escolar, mas também para a vida adulta”, afirmou o secretário da Educação, Renato Feder.

Só na região metropolitana de Campinas, são sete polos em escolas estaduais, com 1.470 vagas, sendo 210 por escola. Esses polos estarão localizados em Campinas (nas Escolas Estaduais Professor Carlos Lencastre, Vila Vitória e Jornalista Roberto Marinho), Hortolândia (Escola Estadual Conceição Aparecida Terza Gomes Cardinales), Indaiatuba (Escola Estadual Professora Suely Maria Cação Ambiel Batista) e Santa Bárbara D’Oeste (nas Escolas Estaduais Professor Ulisses de Oliveira Valente e Professora Maria Guilhermina Lopes Fagundes).

Além disso, a região conta com mais 1.929 vagas do Projeto Guri original, criado há 30 anos para promover o aprendizado da música, com 1 milhão de alunos formados. As aulas são distribuídas em nove polos adicionais, sendo dois em Campinas, e os demais em Indaiatuba, Monte Mor, Pedreira, Santa Bárbara D’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré e Vinhedo. Há ainda dois polos em funcionamento em escolas municipais (Hortolândia e Indaiatuba) e outros três polos em unidades da Fundação CASA, todos em Campinas.

As aulas de música abordam desde apreciação musical até composição e improvisação, alinhadas às seis dimensões do conhecimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC): criação, crítica, estética, expressão, fruição e reflexão. O programa desenvolve também habilidades como memória auditiva, escuta ativa, coordenação motora e raciocínio lógico, competências que impactam diretamente no desempenho acadêmico dos alunos em outras disciplinas, como matemática e ciências.

“Essa integração garante que a música se torne um componente essencial na formação dos alunos, potencializando o aprendizado acadêmico e o desenvolvimento social e emocional, preparando-os para os desafios do futuro”, afirmou Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Habitação

Por meio do programa habitacional Casa Paulista, 2.499 famílias de cidades da região receberam a escritura de seus imóveis. A ação teve investimento de R$ 9,5 milhões, por meio do Cidade Legal, e contemplou moradores de Bragança Paulista, Cordeirópolis, Estiva Gerbi, Hortolândia, Jarinu, Louveira, Nazaré Paulista, Piracaia e Tuiuti.

Com a regularização fundiária, os moradores passam a ser legalmente reconhecidos como proprietários de seus imóveis. Com isso, conquistam segurança jurídica que permite que a população possa vender e transferir a propriedade para herdeiros, entre outros benefícios.

Confira a quantidade de moradias regularizadas por município:

Bragança Paulista: 92 unidades no núcleo Francisco Sabella

Cordeirópolis: 61 unidades no Parcelamento Santa Rita

Estiva Gerbi: 526 unidades no Jardim São Lourenço

Hortolândia: 1.362 unidades no Jardim Boa Esperança

Jarinu: 57 unidades na Rua 32 Primavera

Louveira: 134 unidades no Parque dos Sabiás

Nazaré Paulista: 112 unidades no Parque São João

Piracaia: 55 unidades na Vila dos Romite

Tuiuti: 50 unidades no Loteamento Pedroso

Na última quinta-feira (20), o Governo de São Paulo entregou 751 regularizações em três núcleos da cidade de Campinas, totalizando 3,2 mil moradias regularizadas nesta semana na região, um investimento que chega a R$ 12,4 milhões.

Palácio da Justiça

A cerimônia também ratificou a cessão de uso do imóvel do Palácio da Justiça para Campinas, por 40 anos, conforme decreto nº 69.385, publicado no Diário Oficial do Estado, assinado pelo Governador Tarcísio de Freitas em 26 de fevereiro.

Confirmada a posse, foi apresentado o cronograma de reformas e a adequação das instalações do Palácio da Justiça, que abrigará a Câmara de Vereadores e a instalação do Museu Judiciário de Campinas.

Inaugurado em 1942, o Palácio foi tombado como patrimônio histórico em 2010, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (Condepacc).

