AASP promove evento especial para o Mês da Mulher

Em um momento crucial para reforçar a importância da equidade de gênero e do protagonismo feminino na advocacia, a AASP – Associação dos Advogados promove, durante o mês de março, uma programação especial com palestras e workshops voltados às advogadas de todo o país. Com temas de grande relevância e a presença de especialistas renomadas, o evento é totalmente gratuito e online, exceto o encerramento, que também contará com opção presencial, em São Paulo.

A abertura aconteceu no dia 10 de março, conduzida pela influente Alexandra Loras, consultora, mentora e palestrante internacionalmente reconhecida, que falou sobre “Liderança, Diversidade e ESG: Pilares para uma gestão moderna e inovadora”.

Ao longo do mês, as discussões estão abordando temas fundamentais para a atuação das mulheres na advocacia e no mercado de trabalho, trazendo perspectivas inovadoras e práticas para o fortalecimento profissional.

Confira a agenda com as próximas palestras e workshops:

20 de março: Atuação em departamento jurídico

Atuação em departamento jurídico 25 de março: Proteção de dados

Proteção de dados 27 de março: Influenciadoras digitais

Influenciadoras digitais 31 de março: Lançamento da 165ª edição da Revista do Advogado

O evento conta com a participação de profissionais de destaque, entre elas: Záira Jesus Pereira, advogada criminalista especialista em gênero; Camila Moura de Carvalho, juíza do Trabalho no TRT-15; Lívia Madeira, advogada criminalista especialista em Ciências Penais; Fernanda Gomes Barjud Silva, diretora jurídica geral do Grupo Pão de Açúcar; Ana Paula Camelo, doutora em Política Científica e Tecnológica; Lucia Ancona Lopez de Magalhães, advogada e autora do livro Publicidade e Direito.

De acordo com a dra. Renata Mariz, eventos como este são fundamentais para o fortalecimento da equidade de gênero na advocacia e a democratização do acesso a posições estratégicas. “Nós precisamos continuar lutando por uma advocacia mais inclusiva e equitativa, garantindo que a crescente presença feminina na profissão se traduza em oportunidades reais de protagonismo e liderança. Somente assim será possível construir um sistema jurídico mais justo, representativo e alinhado com os princípios democráticos e de igualdade.”

Para conferir todos os detalhes sobre a programação e garantir sua vaga gratuita, basta acessar a página do evento.