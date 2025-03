Cine Theatro Carlos Gomes recebe Festival Multicultural especial do Mês da Mulher

A palhaça Gica Cangica, com suas esquetes clássicas de palhaçaria, abre o Festival Multicultural especial do Mês da Mulher que acontece neste sábado (22) no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, a partir das 11h.

A iniciativa reúne empreendedores da economia criativa da cidade para a comercialização de itens de moda, artesanato, artes plásticas, alimentação, entre outros. Cerca de 40 expositores vão participar do evento, que vai contar ainda com food trucks na área externa do Cine Theatro.

A atriz, palhaça e pesquisadora das artes excêntrico musicais, Gica Cangica se apresenta até as 14h. Formada em artes cênicas pela Escola Livre de Teatro (ELT), a atriz vai interagir com o público por meio de diversas esquetes clássicas das artes circenses como perna de pau, malabares e truques de mágica.

Na sequência, a partir das 14h, é a vez de Thay Santos fazer sua apresentação, levando ao Cine Theatro seu show “Canto de Quem Somos”, um espetáculo que mergulha na diversidade cultural brasileira e nas influências que moldaram sua trajetória musical iniciada aos 13 anos.

Carol Cavesso, que sobe ao palco às 17h, é cantora, compositora, dançarina e atriz, formada em bacharelado em teatro pela Escola Superior de Arte Célia Helena. É integrante da banda Abacaxepa desde 2016, fazendo parte do trio vocal que tanto traz identidade ao grupo que já se apresentou em diversas cidades do país, e atualmente também tem um projeto autoral com o grupo Otis Trio, onde pesquisam as facetas do jazz e bop junto ao improviso vocal e instrumental. Carol Cavesso será acompanhada pela artista Venus Garland.

Serviço:

Festival Multicultural | Especial Mês da Mulher

Data: 22/3 (sábado), das 11h às 18h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Entrada gratuita