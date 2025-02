A$AP Rocky é absolvido em julgamento por agressão com arma de fogo

Na última terça-feira, 18, o rapper A$AP Rocky, conhecido pelo nome de nascimento Rakim Mayers, foi declarado inocente das acusações de agressão com uso de arma de fogo em um julgamento realizado no Centro de Justiça Criminal Clara Shortridge Foltz, em Los Angeles. O júri deliberou por cerca de quatro horas antes de chegar ao veredicto que absolveu o artista.

O caso e a acusação

As alegações contra A$AP Rocky surgiram após um incidente ocorrido em 2021, quando ele supostamente disparou contra seu ex-amigo e colega de coletivo musical, A$AP Relli, durante uma discussão em um estacionamento em Hollywood. Desde o início do processo, Rocky negou veementemente as acusações, e sua defesa argumentou a ausência de provas substanciais, sugerindo que a motivação por trás da denúncia era de natureza financeira.

Reações após o veredicto

Após a leitura do veredicto, A$AP Rocky expressou sua emoção ao pular da cadeira e abraçar sua esposa, a renomada cantora Rihanna, que estava presente no tribunal para apoiar o marido. Em um discurso após a audiência, ele afirmou: “Preciso agradecer a Deus primeiro. E realmente quero agradecer ao júri por ter tomado a decisão correta. Estou muito grato”.

A cantora Rihanna também compartilhou suas reflexões nas redes sociais após a absolvição do rapper. Em uma postagem no Instagram, ela declarou: “A glória pertence a Deus e somente a Deus. Estou agradecida e humildemente tocada por Sua misericórdia”.

Caso fosse condenado, A$AP Rocky poderia enfrentar uma pena máxima de 24 anos de prisão. O advogado do rapper, Joe Tacopina, comemorou a decisão do júri e reiterou a inocência de seu cliente. “Desde o primeiro dia afirmamos que isso era uma tentativa de extorsão. Finalmente, a justiça foi feita”, declarou Tacopina.