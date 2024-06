A terceira edição da Virada ODS acontece neste final de semana em São Paulo

Realizada pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI), a terceira edição da Virada ODS, evento chancelado pela ONU, acontecerá neste final de semana, 22 e 23, no Vale do Anhangabaú. Com programação totalmente gratuita, os inscritos poderão aproveitar a diversidade de atrações, palestras, feira de sustentabilidade, shows ao vivo e muita cultura e artesanatos relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A capital São Paulo está completamente engajada na Virada ODS. Várias campanhas de conscientização sobre a sustentabilidade; 80 ônibus da cidade receberam comunicação interna e externa com informações do evento; relógios de rua disseminando conteúdo da 3ª edição da Virada; e as Secretarias municipais, Órgãos públicos e privados estão mobilizados para que o maior evento sobre ODS seja incrível e cumpra o objetivo de inspirar e transformar a sustentabilidade uma realidade.

A programação conta com três palcos: no principal, grandes nomes da música como, Paula Mattos, Renato Teixeira, Black Mantra e Rincon Sapiência. Nos palcos Chão e Vão Livre terão apresentações artísticas, fanfarras e shows culturais com imigrantes da África, América Latina e Caribe.

Na Virada ODS também será oportunizado o atendimento ao cidadão; com cadastro em vagas de emprego, criação de currículos, bilhete único, entre outros benefícios públicos.

Serão 29 painéis abertos para palestra e debates sobre os temas relacionados a sustentabilidade. Autoridades e especialistas dos assuntos estarão presentes, como o multicampeão paralímpico Daniel Dias e a renomada advogada Dra. Eunice Prudente especialista em Direitos humanos. O espaço de Mercocidades, será um dos pontos altos, receberá representantes de cidades da América Latina para temas como assinaturas de acordos de cooperação entre a rede e outras instituições internacionais, formas de minimizar impactos de cidades-membro afetadas por desastre naturais e o Programa de Cooperação Sul-Sul serão trazidos à mesa.

Um final de semana cheio de atividades e atrações para todo mundo! Durante o evento, apreciadores do cinema e da bicicleta tem espaço garantido. No SPCine Olido, seis filmes com reflexões importantes sobre os ODS estarão disponibilizados. Será realizado também um passeio ciclístico pelo centro histórico de SP. Confira a programação e participe! Na Virada ODS diversos empreendedores irão expor seus produtos artesanais e sustentáveis. Aproveite!

O Vale do Anhangabaú e a Praça das Artes estarão decorados e com toda estrutura para receber um grande público com diversos pontos de alimentação, hidratação, segurança.

A nossa mascote, a Capivara Vitória estará presente e preparada para curtir o evento com você! Não fique de fora desta e aproveite o final de semana em família, venha conhecer e se engajar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e ainda aproveitar as diversas ações oferecidas na terceira edição de Virada ODS 2024. Todas as atividades são gratuitas, para participar é só se inscrever pelo site pelo link: https://sigevent.pro/viradaodssp/visitantes/index.php?id_edicao=72&linguagem=portugues e ficar atento a programação para não deixar passar nada.

3ª edição da Virada ODS

A Virada ODS da Prefeitura de São Paulo sensibiliza e engaja a sociedade em torno dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), adotados na Cúpula do Desenvolvimento Sustentável em 2015. O evento, que ocorrerá na Praça das Artes e no Vale do Anhangabaú, nos dias 22 e 23 de junho, inclui feira de artesanato, serviços públicos, atividades infantis, intervenções artísticas, palestras e shows. O Congresso ODS deste ano focará na educação e combate às desigualdades.

Serviço

Virada ODS 2024:

Quando: 22 e 23 de junho, das 10h às 22h

Onde: Vale do Anhangabaú e Praça das Artes

Mais Informações: www.viradaodssp.sp.gov.br

Link para credenciamento: https://sigevent.pro/viradaodssp/visitantes/index.php?id_edicao=72&linguagem=portugues

Contato para Imprensa:

Amanda Caroline: 11. 98250.1190

Tamires Oliveira: 11. 99928-0036