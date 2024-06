‘A Noviça Rebelde’ anuncia chegada em São Paulo em julho

‘A Noviça Rebelde’ lançou hoje um trailer comemorativo, para celebrar a temporada de imenso sucesso no Teatro Riachuelo (RJ), com lotação esgotada em todas as sessões desde a estreia, em abril, e os mais de 60 mil espectadores. O filme anuncia a chegada do musical na capital paulista, no dia 13 de julho, na Vibra São Paulo, e uma volta ao Rio de Janeiro, para a Cidade das Artes, em setembro.

O espetáculo é mesmo um fenômeno incontestável: estreou na Broadway em 1959 e nunca mais foi esquecido. A trajetória de sucesso inclui oito prêmios Tony para a montagem original, um longa-metragem (1965) vencedor de cinco troféus no Oscar, incluindo o de Melhor Filme, e incontáveis versões mundo afora ao longo das últimas décadas.

A nova superprodução brasileira de ‘A Noviça Rebelde’ tem direção de Charles Möeller & Claudio Botelho, com realização da Aventura, de Aniela Jordan e Luiz Calainho, e da Möeller&Botelho. O espetáculo é apresentado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A versão absolutamente inédita do musical traz Malu Rodrigues e Pierre Baitelli vivendo o icônico casal Maria e Capitão Von Trapp e Larissa Manoela no papel de Liesl, além de um elenco formado por mais 40 atores, incluindo um grupo de 18 crianças selecionadas após concorridas audições. A montagem traz ainda nomes como Pedroca Monteiro (Tio Max), Ingrid Gaigher (Baronesa Elsa Schraeder), Analu Pimenta (Madre Superiora), Giovanna Rangel (Liesl, alternante) Eduardo Borelli (Rolf) e Claudio Mendes (Franz).

Criado a partir do livro de memórias de Maria Augusta Trapp (‘The Trapp Family Singers’), ‘A Noviça Rebelde’ imortalizou definitivamente as canções da dupla Rodgers e Hammerstein, papas do Teatro Musical. Compostas para o musical de 1959, canções como ‘The Sound of Music’, ‘Do-Re-Mi’, ‘My Favorite Things’ e ‘So Long, Farewell’ serão cantadas nas versões em português de Claudio Botelho. O musical conta ainda com orquestra e regência do maestro Marcelo Castro, coreografias de Dalal Achcar, cenografia de Nicolás Boni, figurinos de Karen Brusttolin, visagismo de Feliciano San Roman e a coordenação artística de Tina Salles.

‘A NOVIÇA REBELDE’ (‘The Sound of Music’)

Música de Richard Rodgers e letra de Oscar Hammerstein II

Libreto de Howard Lindsay e Russel Crouse

Um espetáculo de Charles Möeller & Claudio Botelho

Direção: Charles Möeller

Versão Brasileira e Supervisão Musical: Claudio Botelho

Elenco: Malu Rodrigues (Maria), Pierre Baitelli (Capitão Georg von Trapp), Larissa Manoela (Liesl), Giovanna Rangel (Liesl – alternante), Pedroca Monteiro (Tio Max), Ingrid Gaigher (Baronesa Elsa Schraeder), Analu Pimenta (Madre Superiora), Eduardo Borelli (Rolf), Claudio Mendes (Franz), Martina Blink (Frau Schmidt), Saulo Rodrigues (Herr Zeller), Kadu Veiga (Barão Elberfeld), Hamilton Dias (Almirante von Schreiber), Suzana Santana (Irmã Berthe), Luísa Vianna (Irmã Margaretta), Fegab (Irmã Sophia), Tabatha Almeida, Fernanda Biancamano, Talita Silveira, Ana Lobo, Carol Pfeiffer, Gabi Borba, Helen Tormina, Roberta Galuzzo, Celso Till.

As crianças: Chiko (Friedrich), João Pedro Chaseliov (Friedrich), Bia Brumatti (Louisa), Bruna Negendank (Louisa), Carol Binder (Louisa), Enzo Pacífico (Kurt), Pedro Burgarelli (Kurt), Samuel Ebendinger (Kurt), Alice Camargo (Brigitta), Cath Gordilho (Brigitta), Oli Bela (Brigitta), Julia Salarini (Marta), Malu Miranda (Marta), Maria Neder (Marta), Clara Portela (Gretl), Maya Dias (Gretl) e Valentina Reis (Gretl).

Direção Musical: Marcelo Castro

Coreografia: Dalal Achcar

Cenografia: Nicolás Boni

Figurino: Karen Brusttolin

Visagismo: Feliciano San Roman

Desenho de som: André Breda

Casting: Marcela Altberg

Coordenação Artística: Tina Salles

Direção de Produção Möeller&Botelho: Carla Reis

Direção de Produção Aventura: Bianca Caruso

Direção Artística e Produção Geral Aventura: Aniela Jordan

Direção de Negócios e Marketing Aventura: Luiz Calainho

Realização: Aventura e Möeller&Botelho

SERVIÇO:

SÃO PAULO

De 13 a 28 de julho

Vibra São Paulo

Quintas e sextas, às 20h. Sábados e domingos, às 15h e 20h.

Valores: a partir de R$ 19,50

Ingressos à venda em https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/a-novica-rebelde-12496#

Bilheteria Vibra São Paulo • Sem incidência de Taxa de Serviço

Avenida das Nações Unidas 17955 • Vila Almeida • São Paulo – SP.

Horário de funcionamento bilheteria Vibra São Paulo – Segunda-feira a Sexta-feira 12h às 15h e das 16h às 19h.

Sábados, domingos e feriados – FECHADO, salvo em dias de show com horário das 14h até o início do show.

Bilheteria do Teatro Bradesco • Sem incidência de Taxa de Serviço

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso I Perdizes • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.

Bilheteria do Teatro Sabesp Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço

7º Piso do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h e segunda-feira bilheteria fechada.

Formas de Pagamento:

Internet: Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Pix, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, Vale Cultura Ticket e American.

Parcelamento no cartão de crédito: até 3x sem juros, de 4x até 12x com juros

Estacionamento Vibra São Paulo

Para maior comodidade, os clientes podem adquirir o estacionamento conveniado no local de forma antecipada através do link: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/estacionamento-vibra-sao-paulo-12536

Apresentações Larissa Manoela

SÃO PAULO

Julho: 13 (15h), 14 (20h), 18 (20h), 19 (20h), 25 (20h), 28 (20h).

Sessões acessíveis

Haverá acessibilidade (libras, audiodescrição e legendagem) em todas as sessões através de tablet. Os interessados em assistir podem entrar em contato pelo e-mail: producao.novicarebelde@gmail.com