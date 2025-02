A nova NR-1 e os riscos psicossociais: O que as empresas precisam saber

De acordo com a nova atualização da Norma Regulamentadora NR-1, a partir de maio de 2025, todas as empresas no Brasil terão que avaliar e gerenciar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Essa mudança reforça a importância da saúde mental dos trabalhadores, estabelecendo diretrizes para identificar, prevenir e mitigar esses riscos.

Quais são as principais mudanças da nova NR-1?

A atualização da norma aumenta a responsabilidade das empresas ao incluir aspectos como estresse, assédio moral e sexual, sobrecarga de trabalho, metas excessivas, longas jornadas, conflitos entre colegas e problemas de gestão. O objetivo é reduzir questões como ansiedade, depressão e burnout, criando um ambiente de trabalho mais saudável e equilibrado.

Todas as empresas, independentemente de seu porte ou setor, terão que adotar medidas eficazes para identificar e controlar esses fatores. Para isso, será necessário criar um Plano de Gestão de Riscos Psicossociais, que inclua estratégias de prevenção, formas de monitoramento e ações corretivas quando necessário. Esse plano deve contar com o apoio de profissionais especializados em saúde ocupacional, psicologia organizacional e compliance trabalhista.

A importância de um compliance estruturado

Ter um programa de compliance bem estruturado será um diferencial essencial para as empresas que precisam se adaptar às novas exigências da NR-1. A implementação de um sistema robusto de governança corporativa garante:

Monitoramento contínuo dos riscos psicossociais e ações corretivas quando necessário.

Diretrizes claras para garantir um ambiente de trabalho ético e seguro.

Redução de passivos trabalhistas e riscos jurídicos.

Compromisso da empresa com integridade e responsabilidade social.

Empresas que adotam compliance eficaz não só evitam penalidades, mas também se destacam no mercado, ganhando a confiança de colaboradores e parceiros.

O papel fundamental do canal de denúncias

Um canal de denúncias sigiloso e acessível é uma ferramenta essencial para garantir que os colaboradores possam relatar irregularidades sem medo de represálias. Ele permite:

Identificar rapidamente casos de assédio, abuso de poder e outras práticas nocivas.

Agir preventivamente e resolver conflitos internos de forma eficaz.

Promover transparência e fortalecer a cultura organizacional.

Empresas que já possuem um canal de denúncias devem aprimorá-lo, garantindo que seja seguro, confiável e eficiente. Isso, além de atender às exigências da NR-1, reforça a credibilidade da empresa e contribui para um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

Consequências do descumprimento

O não cumprimento das diretrizes da NR-1 pode resultar em severas sanções do MTE, como:

Multas e penalidades administrativas.

Ações trabalhistas e indenizações por danos morais e materiais.

Comprometimento da reputação da empresa e impactos negativos na imagem corporativa.

Além disso, empresas que negligenciam a gestão de riscos psicossociais podem ver um aumento nas faltas, rotatividade de colaboradores e afastamentos devido a problemas de saúde mental, o que pode gerar prejuízos financeiros e operacionais.

Uma nova abordagem para a gestão de pessoas

A atualização da NR-1 representa um avanço importante para cuidar da saúde mental no ambiente de trabalho, incentivando práticas empresariais mais humanas e responsáveis. Implementar um programa de compliance trabalhista alinhado às novas exigências não só mantém a empresa dentro da lei, mas também melhora a imagem da empresa e traz benefícios no longo prazo.