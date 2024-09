“A mudança com transformação é com Filippi de novo”, afirma Padilha

Ministro das Relações Institucionais do presidente Lula, Alexandre Padilha esteve na manhã deste sábado em Diadema e, ao lado do prefeito Filippi, candidato à reeleição, cravou: ‘A verdadeira mudança, a mudança com consistência, a mudança que realmente transforma, é com Filippi no dia 6 de outubro’.

Padilha caminhou pelos núcleos habitacionais do Jardim Canhema, que se consolidaram e viraram bairros por meio das gestões do PT, sobretudo das administrações do prefeito Filippi. “Eu conheço o trabalho do Filippi desde muito novo e de muito que o presidente Lula fala, de como o Filippi é um prefeito ousado. Eu lembro quando o Filippi foi para Brasília dizendo que iria construir o Quarteirão da Educação e muita gente, na época, não entendeu. Mas o presidente Lula falou: ‘Se é ideia do Filippi, pode crer que é uma ideia boa’. E hoje o Quarteirão da Saúde é realidade”, destacou.

O ministro garantiu que a continuidade do Filippi é a segurança para a chegada de recursos federais para execução de obras estruturais para Diadema, como o Novo Hospital Municipal, o CEU do Promissão, o CEU do Inamar, as UPAs Centro e Paineiras, além de toda a cartela de investimentos prevista no Programa de Governo Participativo.

“Eu posso garantir que a mudança de verdade, a mudança que Diadema precisa, é com o Filippi. Diadema não vai entrar em barco furado, até porque esse barco tá cheio de gente do time que fez Diadema retroceder”, pontuou Padilha.

Filippi agradeceu o apoio do ministro Padilha e do presidente Lula. “A vinda do ministro Padilha é importante para reforçar que o presidente Lula está com o time que mais conhece e mais ama Diadema, que é o nosso time”, disse. “A gente fala muito do barco furado porque meu adversário vem contando mentira atrás de mentira, dizendo ser o bom vento da mudança. Primeiramente que nem toda mudança é para melhor. E a mudança que ele propõe é com o time que fez Diadema afundar na represa”, alertou o prefeito.

Cerca de 10 secretários do ex-prefeito Lauro Michels estão na linha de frente da campanha de Taka Yamauchi, entre eles o secretário de Educação, que hoje coordena a campanha de Taka e que foi responsável por inúmeras falhas estruturais nas escolas de Diadema.

“Foram dois anos para recuperar tudo que esse time deixou de rastro em Diadema. Dois anos com pandemia e dois anos com um presidente que deliberadamente virou as costas para Diadema, que foi o Jair Bolsonaro. Deu muito trabalho, mas agora a Prefeitura está caminhando, temos apoio do presidente Lula e o futuro, com o nosso time, é muito mais alegre e seguro”, afirmou.

Padilha, Filippi e os candidatos a vereador Josa Queiroz e Cicinho percorreram as ruas dos núcleos Vila Palmares, Santana, Vila Odete e Vila Olinda.