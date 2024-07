A Inteligência Artificial e o desafio de medir produtividade

Desde que a Inteligência Artificial começou a ganhar mais espaço nas discussões da sociedade contemporânea, ela foi motivo de questionamentos sobre quais são as melhores formas de medir o impacto da tecnologia na produtividade de empresas.

Fato é que, a Inteligência Artificial não é uma novidade, mas cada vez mais tem ficado evidente o tamanho da importância dela na rotina dos indivíduos, seja em casa, utilizando os aparelhos eletrônicos, a caminho do trabalho, e quando chega no ambiente corporativo. A IA está em muitos lugares, e é difícil definir com apenas uma frase ou explicação algo que cada vez mais ganha influência em nossas vidas.

Mas para não deixar a Inteligência Artificial sem definição, ela pode ser explicada como a reprodução de padrões e comportamentos semelhantes aos humanos por dispositivos e programas computacionais.

A tecnologia pode ser utilizada por diversos ramos de negócios e segmentos, como: vendas e marketing, em diagnósticos de exames, no atendimento ao cliente no âmbito digital e na automatização de processos. De acordo com uma pesquisa da Microsoft, realizada neste ano, 74% das pequenas empresas brasileiras entrevistadas para o estudo utilizam Inteligência Artificial.

Os exemplos são apenas uma pequena parcela do que a Inteligência Artificial pode fazer nas empresas, tirando os inúmeros facilitadores do dia-a-dia, com as assistentes virtuais, e dispositivos inteligentes.

Mas diante de tantos positivos, porque a discussão sobre o desafio de medir a produtividade das empresas a partir do uso de Inteligência Artificial tem ganhado mais notoriedade agora?

O mundo corporativo é baseado no lucro, e a produtividade é uma parcela importante do sucesso das empresas, desde que o trabalho foi inventado e a Inteligência Artificial certamente tem auxiliado na produtividade de funcionários e de companhias ao redor do mundo.

Mas a velocidade do aumento dessa produtividade pode não ser o esperado pelas empresas, diante do aumento do uso da tecnologia para auxiliar as tarefas diárias dos colaboradores e de toda estrutura de negócio. Mas visualizar todo este ganho de produtividade é um processo que muitas vezes pode ser visualizado apenas a médio e longo prazo.

Mesmo com o uso maior da tecnologia, uma mudança impactante de produtividade é dependente também da adaptação dos funcionários às ferramentas que devem utilizar e é vital observar o engajamento dos colaboradores com acompanhamento próximo, resoluções de dúvidas e treinamentos específicos, pois a maioria das empresas que prosperam, investem em tecnologia e no ser-humano, capacitando-os para realizar suas tarefas diárias.

A Inteligência Artificial não é um truque de mágica, ou algo que simplesmente sozinho mudará panoramas dentro das corporações e empresas, mas é a partir dela que o futuro está sendo construído e de que as novidades surgirão.