A Feira do Livro anuncia data da 3ª edição, que acontece em julho, na praça Charles Miller

A terceira edição d’A Feira do Livro será realizada entre 29 de junho e 7 de julho, na praça Charles Miller, no Pacaembu, em São Paulo. Depois de duas edições de grande repercussão, a Associação Quatro Cinco Um e a Maré Produções, organizadoras do evento, estendem a duração de 5 para 9 dias, pegando a última semana letiva do primeiro semestre e parte do feriado paulista de 9 de Julho.

Segundo Paulo Werneck, diretor cultural d’A Feira do Livro, nesse formato será possível realizar visitação de escolas durante a semana, com atividades educativas, contação de histórias e encontros com escritores. Nos fins de semana, a programação volta ao perfil que marcou as duas primeiras edições, com autores queridos pelo público geral, buscando a mistura de perfis, origens e ideias. Segundo Werneck, o pluralismo, o apartidarismo e a bibliodiversidade serão os eixos que nortearão a curadoria, que deve ser divulgada em meados de março.

Em 2023, A Feira do Livro atraiu 35 mil pessoas durante os cinco dias de realização, no feriado de Corpus Christi. Mais de 150 expositores, entre editoras, livrarias, instituições voltadas ao livro e à leitura e apoiadores da Feira levaram a sua produção para a rua.