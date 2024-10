A Fazenda: Larissa está na roça; Júlia, Juninho e Fernando disputam prova do Fazendeiro

Em noite de barraco ao vivo em A Fazenda 16, Larissa Tomásia acabou indicada para a segunda roça da edição. Júlia Simoura, Juninho Bill e Fernando Presto fazem companhia a ela no roçado. O trio disputa o cargo de Fazendeiro na prova que ocorrerá na noite desta quarta-feira (2).

Durante o programa, Zé Love e Yuri Bonoto trocaram ofensas e quase se agrediram. Gilsão e Luana Targino também bateram boca e Larissa se desentendeu com Sidney Sampaio.

Sacha Bali, que tinha o poder da chama, foi punido por tentar burlar as regras do programa e combinar um sinal com Larissa. Ele entregaria o envelope com a mão esquerda ou com a direita, dependendo de qual fosse o poder, indicando a Larissa que rumo tomar.

Após dar uma bronca nos participantes, a apresentadora Adriane Galisteu cancelou o poder da chama e seguiu a votação. A fazendeira Flor indicou Júlia, devolvendo o voto de sua antecessora. Confira como votou cada peão: