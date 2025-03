A evolução da coxinha: O salgado mais amado do brasileiro

A coxinha é um verdadeiro símbolo da gastronomia brasileira, presente em festas, bares, padarias e no dia a dia de todo o país. Mas, nos últimos anos, o mercado de alimentação passou por uma grande transformação, acompanhando as mudanças no comportamento do consumidor. Segundo um estudo da Euromonitor International, o segmento de alimentos premium cresceu 21% entre 2020 e 2024, impulsionado pela busca por produtos saborosos e inovadores.

Acompanhando esse movimento, os salgados de tamanho menor vêm conquistando ainda mais espaço, tornando-se uma opção versátil e prática para o dia a dia. Marcas especializadas, como a Loucos por Coxinha, apostam na criatividade dos sabores e no aprimoramento das receitas para atender um público cada vez mais exigente. Além da clássica coxinha de frango, o cardápio traz opções como carne de sol, pizza, queijo, calabresa e frango com bacon, oferecendo novas experiências para quem ama um bom salgado.

Outro fator que impulsiona esse segmento é a praticidade, sem abrir mão do sabor e da qualidade. A Loucos por Coxinha adota um modelo de negócio ágil, com lojas compactas e quiosques estrategicamente posicionados em locais de grande fluxo, como shoppings e galerias comerciais. Esse formato permite uma operação eficiente e garante alta rentabilidade para os franqueados.

O mercado de food service continua em crescimento, e a tendência é que os salgados continuem conquistando novos públicos, seja pelo consumo no local ou pelo delivery, que se tornou essencial nesse cenário. Os consumidores estão cada vez mais dispostos a experimentar novas combinações e investir em produtos que entreguem sabor e conveniência, consolidando a coxinha como um dos grandes sucessos de investimento e alta lucratividade do setor de franquias no Brasil.