A armadilha da positividade: como o otimismo em excesso pode ser prejudicial

Com a chegada de 2025, muitos se encontram imersos em desejos e aspirações para o novo ano. Em meio a essa busca por realizações, é comum ouvir a célebre recomendação: “Pense positivo. Se você mantiver uma atitude otimista, as coisas boas virão”. Entretanto, embora cultivar uma mentalidade positiva tenha seus benefícios, a insistência excessiva na positividade pode resultar em consequências adversas, tornando-se até mesmo uma forma de toxicidade.

A psicóloga Vanessa Karam destaca que o conceito de “toxicidade da positividade” é real e merece atenção. Segundo ela, a crença de que apenas pensamentos positivos devem ser alimentados pode levar a um estado de despreparo diante das dificuldades inevitáveis da vida. “É natural passar por altos e baixos em nossa jornada. A aceitação tanto dos momentos alegres quanto dos desafiadores é essencial para o nosso desenvolvimento emocional saudável“, explica Karam.

De acordo com Ana Suy Sesarino Kuss, também psicóloga, a glorificação da positividade tem se tornado uma norma social superficial. “Frequentemente, nos deparamos com discursos motivacionais que exaltam a gratidão e a vibração positiva, mas muitas vezes, as pessoas se sentem compelidas a adotar essas ideias sem realmente acreditarem nelas”, afirma Kuss. Essa prática pode resultar em um sentimento de alienação e desconexão com os próprios sentimentos.

Assim, enquanto o otimismo moderado pode ser um aliado no enfrentamento das adversidades, é fundamental reconhecer que abraçar a gama completa das emoções humanas — incluindo as negativas — é parte integral do crescimento pessoal. Portanto, um equilíbrio saudável entre otimismo e realismo é crucial para um desenvolvimento emocional verdadeiramente sustentável.