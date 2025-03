A 9ª edição da Farofa do Processo vai até domingo 23/03, com aberturas de processo e espetáculos recentes

Para quem ama artes cênicas, ainda segue até domingo 23/03 a 9ª edição da Farofa do Processo, que acontece no Complexo Cultural Funarte SP e inclui quatro salas, um pátio interno e o Teatro de Arena Eugênio Kusnet. O evento gratuito acontece em paralelo à MITsp – Mostra Internacional de Teatro de São Paulo; ambas começaram no dia 13 de março.

Este ano, o público contou uma programação intensa e diversa, com mais de 60 processos artísticos, incluindo criações recentes e trabalhos em desenvolvimento. As sessões acontecem ao longo de todo o dia, distribuídas entre manhã, tarde e noite, das 11h às 22h. No total, são mais de 100 horas de atividades voltadas especialmente para o público adulto, oferecendo uma imersão extensa de diferentes linguagens e experimentações da cena artística contemporânea.

O evento foca sua atenção no que há de mais pulsante nos processos artísticos contemporâneos, incentivando o surgimento de novas formas de criação. Desde sua origem, a Farofa mantém uma programação dinâmica ao longo dos 11 dias de atividades.

Espetáculos da Farofa do Processo

No último final de semana, acontece “Bola de Fogo” (foto), performance de Fábio Osório, estreada em 2017. Durante a performance, o ator se veste como uma baiana, monta um tabuleiro de acarajé e cozinha enquanto conta uma história que mescla sua vida com os mitos e itãs de matrizes africanas.

Marina Esteves mostra ao público o espetáculo “Magnólia”, uma estreia de 2024 livremente inspirada no álbum “A Tábua de Esmeralda” de Jorge Ben Jor. Na história, a personagem-título é uma deusa astronauta que vive na dimensão azul e rosa por entre estrelas e cometas até encontrar um cavaleiro negro, São Jorge. Ele propõe a ela uma missão: descer para a Terra e experimentar o que é ser humana.

Alguns dos processos artísticos na Farofa de 2025

Livremente inspirado em “A Gaivota”, de Anton Tchekhov, “Horizonte de Eventos”, do Coletivo Inominável, fundado em 2015 com o intuito de pesquisar e borrar os limites entre palco e plateia, leva os espectadores a uma grande festa. Durante 40 minutos, todos são convidados a dançar sem parar. Mas, afinal, as pessoas estão felizes ou apenas têm medo de parar e ouvir o silêncio? Trata-se de uma comédia sobre amor, teatro e morte.

Em “Alegre mas Cansada”, o Grupo Claricena – fundado em 2013, na Universidade Federal de Alagoas – decidiu investigar procedimentos de teatro a partir da vida e da obra de Clarice Lispector. O coletivo se debruçou sobre a entrevista que a escritora concedeu para o programa Panorama, da TV Cultura.

Ronaldo Serruya apresenta o processo criativo para “Chechênia” (foto), trabalho que aborda a homofobia institucional e dá continuidade à sua pesquisa sobre a linguagem de peça palestra. O artista parte de um substrato jornalístico, que é a existência de campos prisionais para homossexuais em pleno século 21, da República da Chechênia.