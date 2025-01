Tragédia em Buenos Aires: acidente fatal envolve atriz Patrícia Scheuer e turistas brasileiros

Na manhã desta quarta-feira, 1º de janeiro, um acidente grave ocorreu em Buenos Aires, envolvendo a atriz e empresária Patrícia Scheuer e um casal de turistas brasileiros. O atropelamento, que resultou na morte de Fernando Pereira de Amorim Junior, de 62 anos, e deixou sua esposa Cleusa Adriana Nunes Pombo, de 50 anos, gravemente ferida, aconteceu nas proximidades das avenidas Libertador e Avelar.

Os brasileiros estavam na Argentina para comemorar o Ano Novo e era a primeira vez que visitavam a capital argentina. Segundo informações da TV Globo e do portal g1, o casal aguardava a mudança do sinal quando o veículo conduzido por Scheuer subiu na calçada e os atingiu. Fernando não sobreviveu aos ferimentos e foi declarado morto no local.

Cleusa foi rapidamente encaminhada para um hospital público onde recebeu atendimento por conta dos múltiplos ferimentos sofridos, incluindo traumatismo craniano, fraturas na clavícula e nas costelas, além de hemorragia subaracnoidea traumática. A família informou que ela deverá ser transferida para um hospital particular para um tratamento mais adequado.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil declarou que está monitorando a situação de perto, mantendo contato com as autoridades locais e oferecendo assistência consular à família afetada. Até o momento, não há detalhes sobre o repatriamento do corpo de Fernando.

Em relação às circunstâncias do acidente, fontes da imprensa argentina relatam que não estão claros os fatores que levaram Patrícia Scheuer a perder o controle do carro. A atriz não apresentava sinais de embriaguez no momento do incidente e não sofreu ferimentos significativos. Após prestar depoimento, ela foi liberada pela polícia sob a alegação de ter sofrido uma “perda de consciência” temporária durante a condução.

A investigação agora está sob responsabilidade do Tribunal Nacional Penas e Correcional n°9, que instaurou um processo por homicídio culposo (sem intenção) e lesões por negligência. O advogado da atriz classificou o ocorrido como uma tragédia, enfatizando que parece mais uma fatalidade do que um ato criminoso.

Patrícia Scheuer é uma figura conhecida na Argentina, onde construiu uma carreira como atriz e empresária gastronômica. Ganhou notoriedade na década de 90 ao protagonizar comerciais e atualmente é proprietária de diversos estabelecimentos renomados na cidade. Entre eles estão o Sucre e o Gran Bar Danzón, este último sendo considerado um marco na cultura vinícola portenha.

A repercussão desse trágico acidente levanta questões sobre segurança no trânsito em áreas turísticas e a importância da responsabilidade ao volante.