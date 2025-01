Tragédia em Buenos Aires: Brasileiro de 60 anos morre em acidente; esposa gravemente ferida

Na última quarta-feira, dia 1º, um acidente trágico marcou as ruas de Buenos Aires, resultando na morte de um brasileiro de 60 anos e deixando sua esposa gravemente ferida. O incidente ocorreu na interseção entre a Avenida Libertador e a Rua Alvear, onde o casal aguardava a mudança do semáforo.

Segundo informações preliminares, a motorista do veículo envolvido no acidente aparentemente perdeu o controle do carro, subindo a calçada e atropelando os dois cidadãos brasileiros. A mulher, que sobreviveu ao atropelamento, foi rapidamente atendida pelos serviços de emergência e levada ao Hospital Rivadavia, onde está sob cuidados médicos. Ela passou por exames de tomografia devido a um traumatismo craniano.

As autoridades argentinas já iniciaram uma investigação para esclarecer as circunstâncias que levaram ao acidente. Reportagens locais revelaram que a motorista é uma atriz conhecida por suas aparições em comerciais e também é proprietária de bares na cidade. A Vara Criminal 9 é responsável pela análise do caso, que está sendo investigado sob acusações de homicídio e lesões corporais.

Até o presente momento, o Consulado do Brasil em Buenos Aires não recebeu notificações oficiais sobre a fatalidade nem teve contato com familiares das vítimas. A situação permanece sob observação enquanto as autoridades buscam entender melhor os eventos que culminaram neste trágico episódio.

Em um contexto mais amplo, a tragédia em Buenos Aires ecoa outro evento lamentável ocorrido recentemente na virada do ano em Nova Orleans, Louisiana. Uma caminhonete desgovernada atropelou uma multidão antes que o motorista abandonasse o veículo e começasse a disparar tiros, resultando na morte de 15 pessoas e ferindo mais de 30. Este episódio chocante levou as autoridades a realizar autópsias para identificar formalmente todas as vítimas enquanto familiares compartilham suas memórias nas redes sociais.