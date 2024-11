8 milhões de pessoas morrem por ano no mundo devido ao tabagismo, segundo a OPAS

O tabagismo tem uma ligação direta com o desenvolvimento do câncer devido a vários fatores. Ao fumar, é introduzida no organismo uma série de substâncias químicas prejudiciais presentes no tabaco. Entre elas, estão os compostos carcinogênicos, que são capazes de causar mutações no DNA das células do corpo humano.

Essas mutações podem levar ao crescimento descontrolado e à divisão celular, resultando no desenvolvimento de câncer. De acordo com uma pesquisa feita em 2020 pelo Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária, o tabagismo ocasiona cerca de 66 mil novos diagnósticos de câncer, sejam de pulmão ou não.

“O fumo está relacionado a vários tipos de câncer, incluindo câncer de boca, garganta, esôfago, bexiga, rim, pâncreas e estômago, entre outros. O risco aumenta quanto mais tempo e em maior quantidade uma pessoa fuma”, explica Cicilia Marques, oncologista clínica no IBCC Oncologia, hospital especializado no tratamento oncológico e localizado em São Paulo.

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) aponta que a epidemia de tabaco causa mais de 8 milhões de mortes por ano no mundo. A OPAS também afirma que para pessoas que param de fumar, após dez anos, o risco de câncer de pulmão cai para a metade e o risco de outros cânceres como boca, esôfago e bexiga também diminui.

Procurar apoio profissional na hora de parar de fumar pode fazer a diferença, assim como a participação em programas de cessação é uma maneira de garantir suporte contínuo. O psiquiatra do IBCC Oncologia, André Cardoso Campello, elenca alguns passos que podem ser importantes nesse processo.

“O primeiro passo é reconhecer e se comprometer firmemente com a decisão de parar. Pode ser preciso decidir uma data para parar sabendo dos desafios que podem surgir e os gatilhos que instigam a vontade de fumar. Parar esse hábito é um desafio, mas também um processo de autodescoberta”, comenta ele. O especialista ainda reforça que é preciso celebrar cada marco, mesmo que pequeno, afinal, isso ajuda a manter a motivação e reconhecer o próprio potencial.

Quais os tipos de câncer que o tabaco pode causar?

O tipo de câncer mais preocupante causado pelo tabagismo é o câncer de pulmão, sendo que cerca de 90% das mortes desse tipo estão diretamente ligadas ao consumo de tabaco, de acordo com Ministério da Saúde. “O tabaco danifica as células dos pulmões ao ponto de torná-las cancerígenas, tornando este tipo de câncer um dos mais agressivos”, comenta a oncologista.

Segundo Cicilia Marques, outros cânceres que podem ser causados pelo tabaco são: o câncer de boca e garganta, câncer de esôfago, os cânceres de rins e bexiga e até mesmo o câncer de pâncreas.

A especialista aponta que no caso dos cânceres de rins e bexiga, por exemplo, as substâncias cancerígenas do fumo são filtradas pelos rins e misturadas à urina. Ao serem armazenadas na bexiga, podem causar danos às células e levar à formação de tumores.

“Parar de fumar é um processo que requer persistência e determinação, mas com os recursos certos e a mentalidade adequada, é plenamente realizável. Lembre-se, procurar apoio e utilizar os recursos disponíveis pode transformar seu sucesso em parar de fumar em uma realidade”, finaliza a oncologista.