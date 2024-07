7 passeios ao ar livre e com natureza nas férias de julho em São Paulo

O mês de julho é sinônimo de férias escolares e, para os pais, é hora de montar a programação para ocupar o tempo dos filhos. São Paulo tem muitas opções de lazer e entretenimento para crianças e adolescentes, sejam parques, museus, centros culturais e esportivos.

E, para quem gosta de natureza, a capital paulista também tem opções para passeios em áreas verdes, como o Polo de Ecoturismo de São Paulo, na região sul da cidade. Confira abaixo algumas opções de atrativos quem podem ser feitos com a família toda (a maioria necessita fazer agendamento e confirmar dias de atividade):

The Roça Park

Daniel Deák/ SPTuris

Experimente uma vivência de turismo rural tendo contato com alguns animais, plantação de alimentos orgânicos, além de um surpreendente passeio de trator. O local tem ampla infraestrutura e também servem comidas caseiras. A trilha na mata leva até a Represa Billings.

https://polodeecoturismosp.com/places/the-roca-park/

SelvaSP

Selva SP (Divulgação)

Imagine passear em um dos últimos rios limpos da cidade! Neste parque de aventura é possível praticar rafting, tirolesa, stand up paddle e trilhas em um local com toda estrutura, incluindo pacotes especiais para quem vai com crianças. O rafting paulistaninho é feito especialmente para a criançada (consulte as condições climáticas).

https://polodeecoturismosp.com/places/selva-sp/

Recanto Paraíso

Passeio de cavalo no Recanto Paraíso (Daniel Deák/ SPTuris)

Andar a cavalo pode ser uma experiência inesquecível, e neste recanto é possível ter contato com esse passeio totalmente monitorado. Os instrutores mostram como são os equipamentos, ajudam a montar e fazem um passeio de acordo com o grupo.

https://polodeecoturismosp.com/places/recanto-paraiso/

Borboletário

Borboletário (Daniel Deák/ SPTuris)

Esses insetos simplesmente incríveis são os protagonistas do local, onde são criados e possuem um espaço dedicado para voarem e darem beleza com seus voos coloridos e tranquilos. O mês de julho é um dos períodos nos quais o Borboletário abre as portas para o público geral: a visitação pode ser feita nos dias 21 e 27 de julho (verifique condições e agendamento com o estabelecimento). O Acampamento Águias da Serra também é uma ótima opção para o público infantil.

https://polodeecoturismosp.com/places/borboletario-de-sao-paulo-2/

https://polodeecoturismosp.com/places/acampamento-aguias-da-serra/

Clube Rincão

Clube Rincão (Daniel Deák/ SPTuris)

Apesar de ser inverno, este parque aquático funciona durante o ano todo e tem até festa joanina agendada para 28 de julho. Há piscina de ondas, parque de diversões, quadras, campo, trilha e salão de jogos para se divertir durante um dia inteiro.

https://polodeecoturismosp.com/places/clube-rincao/

Estância e Parque Ecológico das Águas

Estância e Parque Ecológico das Águas (Divulgação)

Espaço com bastante área verde, piscina natural, lagos, passeios de bote, stand up paddle, trilhas, pedalinho, tirolesa e muitas outras atividades para passar o dia todo. É necessário consultar dias e fazer agendamento.

https://polodeecoturismosp.com/places/estancia-e-parque-ecologico-das-aguas/

Passeio de barco na Guarapiranga

Represa Guarapiranga (Jose Cordeiro/ SPTuris)

A empresa Vivant SP faz navegação na Represa Guarapiranga com grupos de diferentes idades e, para as crianças, é uma oportunidade de ter contato com o ambiente aquático, aprendendo sobre questões ambientais e de abastecimento da cidade.

https://polodeecoturismosp.com/places/represa-guarapiranga-e-passeio-de-barco-com-a-vivant-sp/