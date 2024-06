6º Meeting Empresarial de Santo André debate planejamento de longo prazo

O Teatro Municipal de Santo André Maestro Flávio Florence recebeu de volta, nesta quarta-feira (26), o Meeting Empresarial, que nesta sexta edição adotou o tema “As regras do jogo infinito” em alusão à importância do planejamento a longo prazo, da perseverança, da persistência do trabalho cíclico, mas constante, necessário para a longevidade das empresas que desejam ser bem sucedidas.

Cerca de 600 pessoas, entre empresários, CEOs, diretores e presidentes das principais empresas da cidade, além de lideranças locais, compareceram ao equipamento de cultura recentemente reformado para participar do encontro voltado à troca de experiências e melhoria do ambiente de negócios.

Segundo o prefeito Paulo Serra, que abriu a programação de palestras do evento apresentando um balanço dos resultados positivos concretizados nos últimos sete anos, o compartilhamento dessas informações é importante porque são dados que atraem mais investimentos, criando um ciclo virtuoso benéfico para a cidade.

“O Meeting já virou um evento oficial da cidade. Os empresários, o setor produtivo, já contam com a troca de experiência que essa reunião anual proporciona. E é bom lembrar este ano tem uma questão afetiva tornando ainda mais importante o evento, que é a volta do Meeting para o Teatro Municipal, agora reformado, onde ele aconteceu pela primeira vez em 2017”, destacou o prefeito Paulo Serra.

A atração de investimentos, na marca dos R$ 5 bilhões da iniciativa privada, injetados na cidade desde o início da gestão, comprovam os acertos das ações para promover o desenvolvimento econômico que estão sendo tomadas desde 2017.

”Quando iniciamos esta jornada, estabelecemos um objetivo muito claro, que era atrair investimentos para a tão desejada geração de emprego e renda. Para isso, nós definimos três pilares muito claros que são: melhorar o ambiente de negócios, melhorar a competitividade das empresas e fomentar a cultura de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Os três pilares convergem no Meeting, onde tudo é potencializado pelo poder das conexões” , acrescentou.

Para a deputada estadual e primeira-dama, Ana Carolina Serra, não existe oportunidade sem o setor econômico fortalecido através de políticas públicas eficazes. “Tratar sobre a mobilidade híbrida e elétrica, empreendedorismo, gestão logística, saúde e educação como foi abordado no meeting é necessário, urgente, para a construção de uma cidade moderna, com muita qualidade de vida”, disse.

Helber Aggio/PSA

Foram palestrantes desta edição do meeting o professor associado da Fundação Dom Cabral – Escola de Negócios, Gustavo Donato, o vice-presidente da Rede D’Or, Leandro Reis, a diretora administrativa da Goodman Brasil, Edith Bertoletti, a CEO da Atom e investidora no programa Shark Tank Brasil, Carol Paiffer, e o diretor de marketing e comunicações da BYD, Pablo Toledo.

O Meeting é uma realização da Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, com apoio das empresas Atom, BYD, Fundação Dom Cabral, Eicon, Giuliana Flores, Senai, Work Drone, Goodman, Ossel Assistencial, Patriani, Rede D’Or, Sicredi, Totvs, Tecmobile, além do Governo de São Paulo.