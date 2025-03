5ª Edição do Festival de Jogos de Mesa mobiliza a terceira idade em São Caetano

A 5ª Edição do Festival de Jogos de Mesa reuniu a terceira idade para momentos de diversão e integração. Promovido pela Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Comtid (Coordenadoria Municipal da Terceira Idade), o evento aconteceu na terça e quarta-feira (18 e 19/3), no CISE (Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade) João Nicolau Braido, no Bairro São José, e contou com a participação de idosos de diversas cidades.

Os jogos de mesa tradicionais, como xadrez, dominó, rummikub, tranca, buraco e truco, foram os protagonistas da competição, que atraiu participantes não só de São Caetano do Sul, mas também de outras cidades como Mongaguá, Praia Grande, São Bernardo do Campo, Santo André e São Paulo. A programação intensa, que durou todo o dia, teve como objetivo promover a integração entre os grupos, ao mesmo tempo em que incentivou a atividade mental e a convivência social.

A premiação foi destinada aos três primeiros colocados de cada modalidade, e o evento também serviu como uma seletiva para a escolha dos atletas que representarão São Caetano em torneios futuros organizados pela Comtid.

“Nosso principal objetivo é integrar as cidades, estimular o espírito competitivo e proporcionar momentos de sociabilidade. Além disso, o evento incentiva o uso da mente para a criação de estratégias, fazendo com que nossos participantes se sintam ativos e engajados”, comentou Lucila Lorenzini, coordenadora da Comtid.

O Festival de Jogos de Mesa é realizado duas vezes ao ano, com edições no primeiro e segundo semestres. Durante os intervalos entre as edições, a terceira idade de São Caetano também participa de outros torneios importantes, como Jotisa (Jogos da Terceira Idade de Santo André), Jomi (Jogos Municipais da Pessoa Idosa, em São Paulo) e Jotiscs (Jogos da Terceira Idade de São Caetano do Sul), mantendo-se ativa e conectada em atividades recreativas que promovem saúde e bem-estar.