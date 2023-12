54% dos usuários almejam um SUV zero quilômetro, mostra pesquisa da Webmotors

Pesquisa da Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios e soluções para o segmento, mostra que 74% dos respondentes que adquiriram um automóvel usado consideram o carro como uma necessidade em sua rotina, enquanto 56% dos entrevistados que escolheram comprar um veículo zero quilômetro consideram como fatores fundamentais a comodidade, segurança, autonomia e liberdade.

Realizado pelo Webmotors Autoinsights, o estudo visa entender as preferências dos brasileiros em relação a veículos novos e usados. Os dados também revelam quais os atributos que mais chamam a atenção no momento de adquirir um automóvel. De modo geral, o preço acessível está em primeiro lugar como fator decisivo na hora da escolha, à frente do conforto (2°) e do baixo consumo de combustível (3°). Já especificamente entre aqueles que compraram um carro 0Km (21%), o conforto é o mais importante, seguido por preço (2º) e tecnologia (3°).

Em relação à preferência por carroceria, entre os que já possuem um carro, 36% são donos de um modelo hatch e 48% almejam trocar seu veículo por um SUV. Desses, 54% querem um zero quilômetro e 48% um seminovo dessa categoria. Dos respondentes da pesquisa, 79% têm automóvel e, desses, a maioria possui um veículo usado (70%).

Para 46% dos entrevistados, o intervalo de tempo em que pretendem realizar a troca do carro é de até um ano. Entre as motivações para a compra, 38% destacam a necessidade de ter outro automóvel, além da comodidade (19%) e da realização de um sonho (15%).

“A facilidade no pagamento e o valor de revenda são outros pontos considerados pelo consumidor quando o assunto é definir a escolha de um carro”, afirma a CMO da Webmotors, Natalia Spigai. “Os dados da pesquisa apresentam um cenário em que boas oportunidades de negociação e facilidades no financiamento ajudam a tornar a jornada de compra mais descomplicada.”

O levantamento foi realizado com cerca de 2 mil usuários da plataforma – a maioria homens (92%) com idade entre 46 a 55 anos (29%).