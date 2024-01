54% dos brasileiros tem o dinheiro como sua maior preocupação

Um recente levantamento conduzido pela “Fintech Onze” em colaboração com a seguradora “Icatu” revelou que mais da metade dos brasileiros, expressivos 54%, apontam o dinheiro como sua maior fonte de preocupação. Em contraste, preocupações com a família atingem 17%, a saúde 13% e o trabalho 8%. Além disso, o estudo indica que as angústias relacionadas às questões financeiras podem desencadear problemas emocionais e de saúde.

André Minucci, mentor de empresários, destaca a íntima conexão entre saúde mental e financeira, ressaltando a importância de abordar esse tema de maneira proativa. “A incapacidade de cumprir com obrigações financeiras, como pagar contas ou dívidas, pode gerar um estado constante de ansiedade e estresse”, afirma. O especialista alerta que essa preocupação prolongada pode interferir significativamente na capacidade de uma pessoa de enfrentar os desafios do dia a dia.

Minucci observa que o endividamento, especialmente quando acompanhado pela incerteza sobre sua resolução, pode ser extremamente estressante, contribuindo para sentimentos de desesperança e desamparo, o que pode levar ao surgimento ou agravamento da depressão.

Diante desse cenário, o especialista enfatiza a importância de compreender e controlar as emoções, sugerindo a participação em treinamentos de inteligência emocional como uma forma eficaz de enfrentar esses desafios.

Dicas para Enfrentar Preocupações Financeiras:

Poupe e Invista Mensalmente:

Estabeleça o hábito de poupar uma parte do seu dinheiro todo mês. “Poupar certo” é fundamental para garantir uma longevidade financeira. Diferencie economizar de poupar certo, priorizando investimentos que contribuam para seus objetivos financeiros.

Elabore um Planejamento Financeiro:

O planejamento financeiro, surge como uma ferramenta essencial na jornada para a estabilidade econômica. Definir metas, criar cronogramas e estratégias para aumentar a renda ou reduzir despesas são passos cruciais. A análise e realização de investimentos financeiros adicionam uma camada adicional de segurança, preparando os indivíduos para um futuro mais resiliente.

Mantenha uma Reserva de Emergência:

A manutenção de uma reserva de emergência destaca-se como um componente vital para lidar com imprevistos. Seja para cobrir despesas médicas inesperadas, lidar com períodos de desemprego ou enfrentar situações emergenciais, essa reserva proporciona uma rede de segurança que contribui significativamente para a tranquilidade financeira.

“Tenha uma reserva específica para situações inesperadas, como emergências de saúde, desemprego ou necessidade de realizar obras urgentes. Essa reserva proporciona segurança financeira diante de imprevistos”, comenta André.

Ao adotar essas práticas, os brasileiros podem fortalecer não apenas sua estabilidade financeira, mas também preservar sua saúde emocional diante dos desafios que envolvem a preocupação com dinheiro.

Em última análise, a jornada em direção ao equilíbrio financeiro e bem-estar emocional requer uma abordagem holística. Participar de treinamentos e cultivar uma mentalidade positiva em relação às finanças são investimentos inestimáveis na construção de uma vida mais plena e resiliente.

“Ao adotar essas práticas, as pessoas podem não apenas superar as preocupações financeiras, mas também trilhar o caminho em direção a uma vida mais plena e equilibrada”, finaliza André.