5 Exercícios Fáceis para Manter a Forma Durante as Férias de Verão no Brasil

O verão é um período em que muitos brasileiros desfrutam de férias e momentos de lazer. Entretanto, essa época também traz desafios, como a dificuldade em manter uma rotina de exercícios físicos e uma alimentação equilibrada. As viagens, comuns nessa estação, frequentemente afastam os indivíduos das academias, tornando-se inviável a matrícula em novas unidades temporárias devido aos custos. Diante disso, surge a questão: é possível conciliar atividade física com os prazeres das férias?

Conforme orientações do Colégio Americano de Atividade Física, entidade renomada nos Estados Unidos por suas pesquisas na área de saúde e bem-estar, recomenda-se que cada pessoa se exercite por pelo menos 15 minutos diariamente para preservar tanto a saúde física quanto a mental.

Com o intuito de facilitar a prática de atividades durante as férias, o jornal CORREIO apresenta sugestões de exercícios simples que podem ser realizados em diversas localidades, como pousadas, na praia ou mesmo dentro de um quarto de hotel. Todos os exercícios citados pertencem à calistenia, que utiliza o peso corporal sem a necessidade de equipamentos específicos.

1) Flexão de Joelhos

crédito: Zack DeZon/NYT

A flexão é um exercício que trabalha os músculos do peito, ombros, tríceps e core (músculos centrais do corpo). Para iniciantes ou aqueles que buscam um movimento mais acessível, pode ser realizada de joelhos. A execução consiste em levantar e abaixar o corpo com o auxílio apenas dos braços, mantendo alinhamento e firmeza no corpo.

Além de ser um exercício básico e eficaz, a flexão pode ser adaptada para diferentes níveis de habilidade. Entre seus benefícios estão o fortalecimento muscular e aumento da resistência cardiovascular.

2) Abdominal Carpado

Este exercício é focado nos músculos abdominais, promovendo força e flexibilidade. Para realizá-lo, deve-se estar deitado com os braços estendidos para trás e as pernas retas. O movimento envolve levantar simultaneamente tronco e pernas, tentando tocar os pés com as mãos no ponto mais alto do movimento.

O abdominal carpado fortalece a região central do corpo, melhora a postura e tonifica os músculos abdominais. Sua execução requer coordenação e equilíbrio, sendo facilmente integrado em rotinas de treino.

3) Prancha com Toque no Ombro

crédito: Getty Images

A prancha com toque no ombro é uma variação dinâmica da prancha tradicional. Para realizá-la corretamente, deve-se iniciar na posição alta da prancha, com as mãos apoiadas no chão. A movimentação envolve levantar uma mão para tocar o ombro oposto e retornar ao chão antes de repetir com a outra mão.

Esse exercício é eficaz para fortalecer o core, além de aprimorar o equilíbrio e a coordenação. A inclusão desse movimento na rotina ajuda a estabilizar a musculatura lombar e oblíqua.

4) Agachamento com Salto

Freepik

O agachamento com salto é um exercício pliométrico que combina agachamento tradicional com um salto explosivo. Inicia-se em pé com os pés alinhados à largura dos ombros; desça até a posição de agachamento antes de saltar com força.

Os benefícios incluem fortalecimento das pernas e melhora da capacidade atlética. Este exercício promove queima calórica intensa e exige cuidado na execução para evitar lesões.

5) Corrida na Praia

Divulgação/Freepick

Correr na praia proporciona vantagens físicas e mentais significativas. O solo arenoso aumenta o esforço exigido dos músculos das pernas enquanto diminui o impacto nas articulações. Além disso, correr na praia requer nenhum equipamento específico e permite contato direto com a natureza.

Para maximizar essa experiência revitalizante durante as viagens, recomenda-se escolher horários frescos do dia para correr e não esquecer do protetor solar. Incorporar corridas à rotina não só mantém a forma física como também transforma o exercício em um momento agradável.