4º Conecta Empreendedora traz a SP expoentes do empreendedorismo feminino

As empreendedoras brasileiras estão sendo contempladas com uma nova edição do evento que já se consolidou como referência no setor, o 4º Conecta Empreendedoras, realização do Grupo Mulheres do Brasil, que acontece no dia 6 de dezembro, das 9h às 17h, no Teatro Eva Hertz, localizado no Conjunto Nacional, em São Paulo. A expectativa é reunir cerca de 200 mulheres empreendedoras ou que queiram saber mais sobre esse universo.

Nesta edição, o objetivo é chamar atenção da iniciativa privada e do setor público para maior visibilidade, incentivo e apoio às mulheres empreendedoras de micro e nano porte, já que, historicamente, a luta é por igualdade e oportunidades de gênero e raças.

“A cada ano, nosso objetivo é dar mais visibilidade ao Conecta, intensificando 17 causas prioritárias que abraçamos como Grupo para valorizar na prática as mulheres empreendedoras, que celebram seus múltiplos papéis na sociedade”, afirma Tatyane Luncah, uma das líderes do Comitê de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil.

Na programação do evento, estão previstas ações de capacitação, inspiração e de apresentação de ferramentas para impulsionar os negócios de empreendedoras já em atuação ou que pretendem abrir sua própria empresa. Além disso, serão abordamos temáticas como empreendedorismo e perspectivas 2024, empreendedorismo feminino e tecnologia, mulheres no mercado publicitário e a transformação, o empreendedorismo da Nova Era, saúde financeira e, por fim, roda de conversa, insights e fechamento com as Líderes do Comitê de Empreendedorismo.

Presença de empreendedoras e influenciadoras de impacto

Entre as palestrantes, estão confirmadas a participação de expoentes do cenário empresarial, como Luiza Helena Trajano, presidente do Grupo Mulheres do Brasil e presidente do conselho administrativo do Magazine Luiza, Carol Paiffer, CEO e fundadora da Atom, Gabi Lopes, diretora da agência Talk Gabi. Co.

Além disso, Dani Burghera, fundadora da Sooul Media, Sarah Andrade, CEO da Opya, consultora de marketing e influenciadora digital, Louise Barsi, investidora e economista, Dani Tavares, sócia-fundadora da Makerz, Camila Loures, CEO do podcast “´Podcats”, Pocah, cantora e empreendedora, Luana Prado, cantora sertaneja e empresária, dentre outras.

O evento conta com o apoio da Escola Brasileira de Empreendedorismo – EBEM, fundado e dirigido por Tatyane Luncah. “O Conecta, que já impactou a vida de mais de mil mulheres e terá, neste ano, uma série de mentorias, painéis e palestras que abordarão marketing digital, vendas, comunicação, finanças, longevidade e maturidade dos negócios, entre outras temáticas que abarcam a atitude empreendedora”, concluiu a educadora em empreendedorismo.