4 dicas de como comprar um carro usado sem surpresas

A compra de carros usados e seminovos segue como uma tendência crescente no Brasil. A preferência por veículos com preços mais acessíveis e condições vantajosas reflete um comportamento de consumo adaptado à atual realidade econômica do país. A ampla oferta desses modelos tem atraído compradores que buscam opções confiáveis sem o custo elevado dos carros novos.

De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), as projeções para 2025 apontam para uma alta de 5,6% nos emplacamentos, totalizando 2,802 milhões de unidades vendidas. O número inclui automóveis de passeio, veículos comerciais leves, ônibus e caminhões, reforçando o dinamismo do mercado automotivo no país.

“A aquisição de um carro usado exige atenção e alguns cuidados para garantir uma boa escolha. Além de ser uma alternativa econômica, é preciso avaliar os detalhes com calma para evitar surpresas no futuro”, orienta Leonardo Furtado, superintendente do Auto Shopping Internacional Guarulhos.

Confira abaixo as principais dicas para acertar na escolha de um carro usado:

Histórico de manutenção

Antes de fechar qualquer negócio, solicite o histórico de manutenção do veículo e verifique se as revisões foram realizadas dentro dos prazos recomendados, além disso, consulte sobre débitos de multas, licenciamento e IPVA além do histórico de leilão, sinistro e roubo. “Essa é uma forma de identificar possíveis problemas anteriores e garantir que o carro está em boas condições de uso e compra”, destaca.

Condições das partes internas e externas

Examine cuidadosamente a pintura, os acabamentos internos, os pneus e os estofados. “Pequenos detalhes podem revelar o cuidado do antigo proprietário e eventuais reparos que podem ser necessários”, acrescenta.

Faça um test-drive

O teste de rodagem é importante na avaliação de um modelo usado para sentir o comportamento do veículo, identificar ruídos e testar componentes como freios, embreagem e suspensão, apenas alguns exemplos que não são identificados com o carro parado. “Essa etapa pode fazer toda a diferença na decisão final”, ressalta.

Examine o carro com um profissional de confiança

Levar o carro a um mecânico de confiança é uma medida para identificar problemas que não são visíveis em uma avaliação superficial. “Isso garante maior segurança na decisão de compra”, finaliza o especialista.