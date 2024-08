Pesquisa revela os 60 carros usados de até R$ 60 mil mais buscados no primeiro semestre no Brasil

Pesquisa inédita da Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios e soluções para o segmento automotivo, apresenta o ranking dos 60 carros usados com preços de até R$ 60 mil mais procurados na plataforma pelos usuários brasileiros no primeiro semestre de 2024.

O Volkswagen Gol desponta na liderança entre os veículos usados mais buscados no período com a faixa de preço de até R$ 60 mil. Na sequência, o Fiat Palio surge em segundo lugar, o Hyundai HB20 em terceiro e o Chevrolet Onix em quarto, com o Honda Fit fechando o top 5.

Ranking dos 60 carros usados de até R$ 60 mil mais buscados na plataforma no primeiro semestre de 2024:

Top 60 usados até R$ 60 mil