4 benefícios da colônia de férias para crianças e adolescentes

Durante o recesso escolar, é comum que escolas ofereçam atividades especiais para as crianças – programação que pode incluir desde brincadeiras até oficinas, podendo ser abertas ao público ou restritas aos alunos. No entanto, essas programações vão além da proposta de diversão, desempenhando também um papel importante no desenvolvimento socioemocional, cognitivo e de autopercepção, já que são planejados por educadores especializados.

A recreação coopera para um estilo de vida mais saudável, além de favorecer vivências sobre o mundo e estimular o desenvolvimento físico e pessoal. Os programas de férias também incentivam a criatividade, através de oficinas de arte, exploração de diferentes materiais e técnicas de arte, ampliando as possibilidades de expressão e estimulando a imaginação das crianças e adolescentes.

Vanusa Maganha, Coordenadora dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no Colégio Anglo Chácara Santo Antônio, destaca a importância dessas atividades e lista os principais benefícios.

Segundo ela, com uma abordagem pedagógica adequada, as colônias de férias se tornam um ambiente propício para a socialização, fortalecimento de vínculos afetivos e o desenvolvimento de uma convivência ética entre os participantes. Confira os principais pontos!

1. Estimula a socialização

Nas colônias de férias, as crianças são incentivadas a participar de uma rotina favorável ao fortalecimento de vínculo afetivo através do brincar e reforçam uma convivência ética. “Novas amizades podem acontecer e as experiências lúdicas desse período tendem a ampliar as relações apoiadas na coletividade e nas trocas entre pares”, afirma a coordenadora.

2. Trabalha o desenvolvimento corporal

Jogos, incluindo brincadeiras de rua e brincadeiras tradicionais, oportunizam os movimentos corporais e o desenvolvimento de habilidades sociais. Essa prática contribui para p bem-estar dos participantes.

3. Incentiva a criatividade

A programação muitas vezes inclui oficinas de arte, nas quais as crianças têm a oportunidade de explorar diferentes materiais, cores, texturas e técnicas de artesanato. Essas atividades estimulam a criatividade e ampliam as possibilidades de expressão e imaginação das crianças e adolescentes.

4. Cria memórias afetivas para toda vida

“As vivências e trocas em um ambiente favorável e preparado para o brincar, criar e experimentar registram memórias de valor imensurável”, afirma Vanusa.