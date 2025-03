3ª Entoada Nordestina acontece neste fim de semana em Ribeirão Pires 

Ribeirão Pires se prepara para receber, entre os dias 21 e 23 de março, a 3ª edição da Entoada Nordestina. O evento, que já se consolidou no calendário cultural da região, reúne o melhor da música, da gastronomia e das tradições nordestinas em um grande festival ao ar livre. Além das atrações artísticas, a festa tem forte caráter solidário: a entrada será mediante a doação voluntária de um quilo de alimento não perecível ou ração para pet, que será destinada ao Fundo Social de Solidariedade da cidade.

O espaço do evento será dividido em diferentes áreas temáticas, incluindo os palcos Macaxeira e Cajueiro, além da Tenda Bailão de Dois, onde acontecerão apresentações musicais e manifestações culturais.

A programação musical traz grandes nomes do forró e da música nordestina, sempre às 21h. Na sexta-feira (21), Enok Virgulino será a atração principal, com um show repleto de clássicos do forró pé de serra. No sábado (22), a banda Bicho de Pé anima o público com sua mistura contagiante de ritmos nordestinos. O encerramento, no domingo (23), será em grande estilo, com a cantora Elba Ramalho, uma das maiores referências da música nordestina.

Além dos shows principais, o festival contará com uma extensa programação cultural. Apresentações de danças folclóricas, como o baião e o xaxado, além de performances teatrais e contação de histórias, prometem envolver o público em uma verdadeira imersão na cultura nordestina. A feira de artesanato trará peças típicas e produtos regionais, valorizando o trabalho de artistas e produtores locais.

O evento começa às 18h na sexta-feira (21), às 14h no sábado (22) e às 12h no domingo (23).

Confira a programação completa:

Sexta-feira (21)

Palco Cajueiro

19h – Trio Soriano

Palco Macaxeira

21h – Enok Virgulino

Sábado (22)

Palco Cajueiro

14h – Cambuci da Serra

16h – Banda Régia

19h – Pixaim

Palco Macaxeira

21h – Bicho de Pé

Tenda Bailão de Dois

15h – Núcleo de Dança Karen Kihara

15h30- Studio Art GR

16h – Aulão de Ritmos

16h30- Studio de Dança Kika Bibiano

17h – Grupo de Dança RPFC

17h30- Cia de Dança Arte para Todos

18h Escola Municipal de Artes -Núcleo

Bandinha de Frevo*

Folia Nordestina*

Maracatu*

Domingo (23)

Palco Cajueiro

13h30 – Sapinho da Charrete

15h30 – Edinho Ramalho

17h30 – Forró do Vital

19h30 – Fabinho Zabumbão

Palco Macaxeira

21h – Elba Ramalho

Tenda Bailão de Dois

Bandinha de Frevo*

Folia Nordestina*

Maracatu*

*sem horário definido