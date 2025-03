3ª Entoada Nordestina une cultura e solidariedade em Ribeirão Pires

Ribeirão Pires se prepara para receber, entre os dias 21 e 23 de março, a 3ª edição da Entoada Nordestina, evento que já se consolidou no calendário cultural da cidade. Além de celebrar as raízes e tradições do Nordeste brasileiro por meio da música, da gastronomia e do artesanato, o festival carrega um forte compromisso social. A entrada será solidária: os visitantes são convidados a doar alimentos não perecíveis ou ração para pet, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município, garantindo assistência a famílias em situação de vulnerabilidade e a animais resgatados.

A ação reforça o papel da cultura como agente de transformação social. Em edições anteriores, a iniciativa já contribuiu significativamente para o abastecimento de entidades assistenciais da cidade. Em 2025, com a expectativa de superar os mais de 75 mil visitantes das edições passadas, a arrecadação pode alcançar números ainda mais expressivos, ampliando o impacto positivo na comunidade.

Gabriel Mazzo/PMETRP

A doação voluntária de alimentos e ração, como ingresso para o evento, reforça o compromisso da Entoada Nordestina com a solidariedade. Todos os itens arrecadados serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires, responsável por direcioná-los a famílias carentes e projetos sociais do município.

A iniciativa também beneficia protetores de animais e ONGs da cidade, que receberão doações de ração arrecadadas durante o evento. Com isso, o festival não apenas fortalece a identidade cultural nordestina, mas também incentiva a responsabilidade social e o cuidado com o próximo.

Gabriel Mazzo/PMETRP

A programação da 3ª Entoada Nordestina está repleta de atrações para todos os públicos. O festival contará com dois palcos principais, o Palco Macaxeira e o Palco Cajueiro, além da Tenda Baião de Dois, garantindo uma experiência imersiva na cultura nordestina.

Além do caráter solidário, a Entoada Nordestina movimenta a economia local, atraindo turistas e incentivando o comércio de Ribeirão Pires. Restaurantes, hoteis e vendedores ambulantes se preparam para receber um grande fluxo de visitantes, impulsionando diversos setores da cidade.

Gabriel Mazzo/PMETRP

O evento também valoriza artistas locais e regionais, proporcionando um espaço para que talentos do forró, do xote e de outras expressões culturais nordestinas se apresentem para um grande público.

A 3ª Entoada Nordestina acontece no Complexo Ayrton Senna, na região central de Ribeirão Pires, com fácil acesso para moradores e turistas.