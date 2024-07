39,5 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço podem ser diagnosticados em 2024

O mês de julho é marcado por campanhas importantes de saúde pública, e uma das mais relevantes é a conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço. Segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a estimativa para 2024 é alarmante: 39,5 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço, sendo mais de 15 mil apenas de câncer de boca. Esses números reforçam a necessidade urgente de ações preventivas e informativas.

Em 27 de julho, celebra-se o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. A Dra Andrea Hilgenberg, médica especializada em cirurgia oncológica e cirurgia de cabeça e pescoço na Kora Saúde, destaca a importância dessa data para alertar a população sobre os riscos e as formas de prevenção dessa doença.

“A detecção precoce é fundamental para aumentar as chances de cura do câncer de cabeça e pescoço. É essencial que as pessoas estejam atentas aos sinais e sintomas, como feridas na boca que não cicatrizam, dor ao engolir, rouquidão persistente e caroços no pescoço. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de sucesso no tratamento”, explica a Andrea.

A médica também ressalta a importância de hábitos saudáveis na prevenção do câncer. “O consumo de tabaco e álcool são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço. Além disso, a infecção pelo vírus HPV tem sido cada vez mais associada a esses tipos de câncer. Por isso, adotar um estilo de vida saudável, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, e se vacinar contra o HPV são medidas essenciais para reduzir o risco”, orienta a profissional.

O tratamento do câncer de cabeça e pescoço pode envolver cirurgia, radioterapia e quimioterapia, dependendo do estágio e da localização do tumor. A Dra. Andrea destaca a importância de um acompanhamento multidisciplinar para proporcionar o melhor cuidado ao paciente. “A abordagem do câncer de cabeça e pescoço deve ser integrada, contando com a participação de cirurgiões, oncologistas, radioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e psicólogos. Esse suporte é fundamental para a recuperação e a qualidade de vida do paciente durante e após o tratamento”, finaliza a médica.