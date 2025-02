38º Rally Piocerá concluiu os seus 1.092 km na Praia do Morro Branco, no Ceará

Após quatro dias de disputas, os participantes do 38º Rally Piocerá sentiram o vento do litoral cearense bater no rosto e dar aquele frescor merecedor de quem viveu momentos intensos e superou os seus próprios limites. Com largada de Quixeramobim (CE), o quarto e último dia de prova foi o mais curto desta edição do evento: 213 km, com 157 km de trechos navegados, que terminaram na Praia do Morro Branco, em Beberibe (CE).

De acordo com o diretor geral do Rally Piocerá, Ehrlich Cordão, a navegação foi o principal desafio do dia. “Nesta última etapa tivemos um balaio que eu acredito ter sido o mais difícil de todos, chamado de Balaio do Coveiro, pois se não tivesse cuidado, perdia a prova nele”, apontou.

Emoção até o último quilômetro

Depois de largar em Teresina (PI) no último dia 28 de janeiro, e percorrer 1.092 km de trilhas (passando por serras, rios, muitas pedras, entre tantos outros obstáculos), os campeões do Rally Piocerá 2025 foram conhecidos.

A disputa pelo título da categoria Moto Enduro foi eletrizante, sendo protagonizada pelos pilotos Jomar Grecco e Emerson Loth, que estavam empatados com 64 pontos, e Bruno Crivilin que vinha logo atrás, com apenas cinco pontos de diferença. Porém, entre erros e acertos que o trio cometeu, aquele que menos errou foi Jomar, conquistando o quarto título de sua carreira no Piocerá. “Mantive a confiança e perseverei, e mesmo diante do erro que eu cometi e não perdi a concentração e o foco. Chegar ao final de uma competição como essa é emocionante, principalmente, porque no ano passado eu me acidentei e não completei o rally. Estou muito feliz”, comemorou o capixaba Jomar, que tem 18 participações no evento.

Nos quadriciclos, o cearense Hélio Pessoa conquistou o título após um segundo lugar em 2024 e se emocionou. “O quadriciclo é minha paixão, é o meu vício. Já andei de moto e de UTV, mas pilotar um quadriciclo é indescritível; está muito ligado a mim e não vai sair tão cedo”, se empolgou o piloto.

E teve recorde na categoria dos UTVs. O piloto Roberto Keller e o navegador Roberto Spessatto sagraram-se bicampeões, sendo a única a dupla a conseguir esse feito de forma consecutiva na história do Rally Piocerá. “Estou muito feliz com esse resultado, superou as minhas expectativas. Principalmente, porque foi um ano extremamente difícil”, declarou Spessatto.

Acelerando em casa, o cearense Thiago Feitosa aproveitou o conhecimento das trilhas para faturar mais um Piocerá. Ele chega ao terceiro título na Moto Rally em sua quarta participação no evento (mas também já tem um título nos Carros 4×4, em 2024). “Treino bastante aqui no Ceará. Nós temos campeonatos de diversas modalidades, e participo de rally desde 2017. Isso me proporciona uma certa experiência que resulta em vitórias”, explicou o campeão.

A consistência foi a palavra de ordem para a dupla Cristiano Finardi e Clayton Salustiano, campeã nos Carros 4×4, categoria Graduado. “É um rally longo, de quatro dias e, por isso, mantivemos a calma para completar dia-a-dia e buscar bons resultados. O Piocerá é uma prova muito bem-organizada e prazerosa de competir. O Clayton navegou muito bem e isso fez toda a diferença”, destacou Finardi. A premiação dos campeões foi realizada a beira mar, na praia de Morro Branco.

Confira a classificação final do 38º Rally Piocerá

CARROS 4X4

Máster

1º Giovani de Melo / Vitor Fleischmann (RS)

2º Alfredo Turcatto / Lucca Carvalho Ribeiro (SP)

3º Fábio Ruediger / Rafain Walendowsky (BA)

4º José Carlos Silva / Bernardo Schafer Andrade (MT)

5° Rafael Brochier / Tiago Poisl (RS)

Graduado

1º Cristiano Finardi / Clayton Salustiano (PE)

2º Mauricio Assis / Leonardo Moura de Mendonça (PE)

3º Luis Eduardo Tiburcio de Melo / Carlos Eduardo Silva de Melo (PE)

4º Elvis Carvalho / Matheus Milfort (CE)

5° Moyses Zirpoli / Leonardo Gondim Azevedo (CE)

Turismo

1º Alexander Maia / Fabio Galindo (PE)

2º Vitor Delfrate Neto / Guilherme Delfrate (PR)

3º Angelo Roncalli Melo Alves / Eugenio Paccelli Alvez Filho (CE)

4º Gledson Henrique Gomes Rocha / Bruno Guedes Vidal Santos (CE)

5° Eduardo Castro Lira Neto / Josiel Batista dos Santos (PE)

Open

1º Henrique Moura / Leonardo Sato (SP)

2º Marco Carraresi / Celso Watashi (SP)

3º Francisco de Sousa Ribeiro / Marco Nunes de Moraes Filho (PI)

4º Evânio da Silva Magalhães / Andreza Santos (PA)

5° José Maria Esteves / Jonathas de Azevedo Carvalho (AP)

MOTOS ENDURO

Elite

1º Jomar Grecco (ES)

2º Emerson Loth (PR)

3º Bruno Crivilin (ES)

4º Guilherme Cascaes (SC)

5º Luiz Antônio Araújo (PE)

Graduado

1º Leonardo Malagutti (SP)

2º Alexandre Faria Valadares (MG)

3º Lenilson de Freitas Viana (PI)

4º Gabriel Valeriano (PE)

5º Lauro Rodolpho Soares Lopes (PI)

Over 35

1º Dario Julio (MG)

2º Alex Nunes Azevedo Nunes (MG)

3º Marcos Vinicyus Feitosa (PI)

4º Ryan Medeiros Borges de Sousa (PI)

5º Thiago da Cunha Aleixo (ES)

Dupla Graduado

1º Wesley Antunes de Macedo / Cristiano Silva (PI)

2º Nilson Cruci / George Godoy de Miranda (SP)

3º Joveliano Filho / Ademir Cesar Rodrigues Martins (PI)

Over 45

1º Erasmo Schwanz (ES)

2º Julio Cesar de Assis (MG)

3º Anderson Belo (MG)

Over 50

1º Sandro Hoffmann (ES)

2º Alisson Silva (MG)

3º Fábio Manoel de Pontes (MG)

Brasil

1º Tafarel Guimarães Araújo (MA)

2º Felipe Diniz (MG)

3º Darton Novaes (MG)

Intermediário

1º Lucas Silveira (MG)

2º Henrique Silveira (MG)

3º Kleyton Ribeiro Gomes (PE)

Over 55

1º Marcio Miranda (MG)

2º Cleber Esteves Sacramento (MG)

3º Juvenal Alves dos Santos (SE)

Over 60

1º Alvaro Weyne (CE)

2º Roberto Aoki (SP)

Feminino

1° Késsia Pires Tristão (ES)

2° Bárbara Neves Gonzaga (GO)

Novato

1º Rondenelle Melo (MG)

2º Julio Velasco (RJ)

3º Lucas Avelino (MG)

Dupla Novato

1º Plínio Marcus / Rafael Lima (PE)

2º Douglas Borges / Bruno Borges (PI)

Moto Rally

1º Thiago Feitosa (CE)

2º Ciro Igor de Souza Barros (PI)

3º Márcio Fernandes da Silva (PI)

UTVs

Graduado

1º Roberto Keller / Roberto Spessatto (RS)

2º Leonardo Collier Selva / Antonio Modesto Souza Neto (PE)

3º Eduardo Pereira Silva / Maria Beatriz Silva (MG)

4º Lucas Kohagura Alencastro / Claudio Alencastro (CE)

Novato

1º Augusto Rodrigues / Paulo Alcantara Gonçalves (PI)

2º Gillian Santos / Nodge Filgueiras Martins (PE)

3º Rodrigo Ferreira / Luis Henrique Cunha Abdelnour (PA)

4º Ronaldo Sobreira Leal / Bruno Moraes E Silva (PI)

QUADRICICLOS

1º Hélio Pessoa (CE)

2º Wescley Ferreira Dutra (CE)

3º Marcos Rocha (PI)

4º Roberto Savio Gomes da Silva (CE)

5° José Demontier Moura (CE)

O 38º Piocerá tem patrocínio máster de Consórcio Honda e Monster Energy.

Patrocínio de Mtur – Ministério do Turismo, Governo do Piauí e Governo do Ceará.

Apoio de Reron, Sebrae, Teresina Shopping, Prefeitura de Pedro II, Prefeitura de Quixeramobim, ONG Mais Vida e Óptica Jockey.

Colaboração de Prefeitura de Sobral, Prefeitura de Pedra Branca, Prefeitura de Quixada, Prefeitura de Baturité e Prefeitura de Beberibe

Supervisão: Federação de Motociclismo do PI e CE / CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo, Federação de Automobilismo do PI e CE / CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo e Federação de Ciclismo do PI e CE/ CBC – Confederação Brasileira de Ciclismo.