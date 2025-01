38 pessoas ficam feridas após manobra brusca em voo da United Airlines

38 pessoas ficaram feridas em um voo da United Airlines que seguia para Washington saindo de Lagos, na Nigéria. Segundo a companhia, o avião passou por “um problema técnico e teve que realizar um movimento inesperado.”

Seis pessoas tiveram que ser levadas a um hospital devido aos ferimentos, segundo autoridades nigerianas e a companhia aérea.

A United descreveu os ferimentos das pessoas como “leves“, embora as autoridades nigerianas os tenham descrito como “graves“. As autoridades nigerianas também disseram que outras 32 pessoas no voo tiveram ferimentos leves.

Vídeos e imagens nas redes sociais mostram a angústia e a desordem no avião, com passageiros falando uns com os outros enquanto comida e bandejas de refeição são espalhadas pela cabine.

A United não ofereceu mais detalhes sobre o que disse ser um “problema técnico” ou sobre a extensão do movimento ou quaisquer causas potenciais, mas disse que o assunto estava sendo investigado.

“Estamos trabalhando com autoridades de aviação nos EUA e na Nigéria para entender a causa”, disse a companhia aérea. A Administração Federal de Aviação encaminhou questões à companhia aérea e às autoridades da Nigéria.

O voo, que saiu da Nigéria na quinta-feira à noite para o Aeroporto Internacional Washington Dulles foi forçado a retornar a Lagos para um pouso de emergência. A aeronave, um Boeing 787 Dreamliner, tinha 245 passageiros e 11 tripulantes à bordo.

O avião sobrevoava a Costa do Marfim quando retornou à Nigéria, de acordo com informações do FlightRadar24 , site que compila informações públicas sobre localização de aeronaves, rotas de voo e altitude.

A Autoridade Federal de Aeroportos da Nigéria disse nas redes sociais que quatro passageiros e dois membros da tripulação sofreram ferimentos graves. Outros 27 passageiros e cinco membros da tripulação tiveram ferimentos leves, diz o comunicado. A natureza dos ferimentos não foi divulgada.

“Aqueles com ferimentos leves receberam primeiros socorros e foram liberados imediatamente. Já os com ferimentos graves foram estabilizados e transferidos para o Hospital Duchess em Ikeja, que fica no estado de Lagos”,informou, destacando que o avião não sofreu nenhum dano maior.

Em uma declaração por e-mail no sábado, um representante da United Airlines disse que os quatro passageiros e dois comissários de bordo receberam alta do hospital.

O episódio aconteceu cerca de 90 minutos após a decolagem, segundo dados do FlightRadar24 , quando o jato desceu abruptamente.

Jeff Guzzetti, ex-investigador de acidentes da Administração Federal de Aviação e do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, observou semelhanças entre o voo da United e um episódio em março, quando um avião da Latam Airlines caiu repentinamente durante um voo para Auckland, na Nova Zelândia, ferindo dezenas de passageiros.

“O público pode não saber por algumas semanas a um mês, mas os investigadores saberão em alguns dias“, disse Guzzetti sobre a causa. “Eles vão baixar o gravador de dados de voo, entrevistar a tripulação e ouvir o gravador de voz da cabine.”