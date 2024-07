30 dias para as provas do Concurso Público Nacional — relembre horários e se organize

Daqui a um mês, em 18 de agosto, mais de 2,1 milhões de candidatos realizarão as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), disputando as 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos da Administração Pública Federal, do maior processo seletivo para o serviço público da história do país. Os horários de abertura e fechamento dos portões, bem como de início e duração das provas, permanecem os mesmos estabelecidos anteriormente ao anúncio do adiamento do certame.

Pela manhã, os portões serão abertos às 7h30 (horário de Brasília). Nesse turno, os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7), responderão 20 questões objetivas — de múltipla escolha — sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico. Para o bloco de nível médio (bloco 8), os candidatos farão 20 questões objetivas — de múltipla escolha — e uma redação.

No período vespertino, os portões abrirão às 13h (horário de Brasília). À tarde, os candidatos dos blocos de nível superior (1 a 7), responderão a 50 questões objetivas — de múltipla escolha — de conhecimentos específicos. Enquanto os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões objetivas — de múltipla escolha. As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.

Confira os horários de realização do CPNU no dia 18 de agosto (horários de Brasília):

Turno matutino

Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Início da aplicação: 9h

Duração da prova: 2h30

Turno vespertino

Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Início da aplicação: 14h30

Duração da prova: 3h30

CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO — No dia 7 de agosto estará disponível o cartão de confirmação de inscrição com os detalhes sobre os locais de provas. O documento estará disponível na Área do Candidato, mesma página da Internet em que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta GOV.BR.

Ainda de acordo com o novo cronograma, os cadernos de prova estarão disponíveis no mesmo dia de aplicação das provas – 18 de agosto – a partir das 20h. No dia 20 de agosto, será feita a divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas. O resultado do CNPU vai ser divulgado em 21 de novembro e em janeiro de 2025 inicia a convocação para posse, bem como os cursos de formação.

LOCAIS DE PROVA — Apesar do adiamento do CPNU devido à tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, até o momento, todas as 228 cidades continuam confirmadas, podendo haver ajustes pontuais nos locais de aplicação. No início deste mês, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) abriu a oportunidade para os candidatos com residência no Rio Grande do Sul que fariam prova em outros estados ou candidatos com residência em outros estados que fariam prova no Rio Grande do Sul alterarem seu local de prova. A mudança foi permitida apenas a esses candidatos, por ainda não ter sido normalizada totalmente a logística com o estado. Já o pedido de reembolso, para aqueles que não poderão mais realizar a prova no dia 18 de agosto, foi permitido para todos os candidatos inscritos no país. No total, 31.050 pessoas inscritas solicitaram o reembolso.

Ao chegar no local de prova, é preciso apresentar o cartão de confirmação de inscrição e o documento de identidade original com foto (de acordo com os mencionados no edital). Não serão aceitos em nenhuma hipótese cópias, mesmo que autenticadas. No caso dos documentos digitais, conforme o edital, o candidato deverá acessar o aplicativo no momento da identificação que acontecerá na entrada da sua sala. Por isso, é importante que já tenha o aplicativo baixado no seu celular. O aplicativo GOV.BR pode ser acessado mesmo sem internet. Não serão aceitas fotografias do documento, mesmo que estejam na galeria do telefone.

Outras informações: acesse a página oficial do concurso no link gov.br/concursonacional