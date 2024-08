30 de agosto é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla

O dia 30 de agosto é dedicado à conscientização sobre a Esclerose Múltipla (EM). A data marca a importância do diagnóstico e chama a atenção sobre alternativas de tratamento para os portadores da enfermidade.

Lidar com os desconfortos dos sintomas da esclerose múltipla (EM) é um dos maiores desafios de quem convive com a doença, que hoje afeta cerca de 40 mil brasileiros, de acordo com o Ministério da Saúde. No mundo, estima-se 2,8 milhões de casos.

Entre os sintomas estão fadiga, rigidez, fraqueza muscular, desequilíbrio, dificuldades para falar e engolir e alterações emocionais. A causa da doença ainda é desconhecida, embora seja foco de muitos estudos no mundo. O uso da cannabis medicinal tem possibilitado uma constante e significativa evolução na qualidade de vida dos pacientes.

“O Agosto Laranja destaca a importância da conscientização sobre a EM tanto para a sociedade, como para os pacientes. Conhecer alternativas que tragam um impacto positivo no dia a dia do tratamento é fundamental para quem convive com os sintomas. A cannabis medicinal é uma opção eficaz para aliviar alguns deles, uma vez que componentes como o CBD (canabidiol) e o THC (tetra-hidrocanabinol) presentes na planta atuam de forma benéfica principalmente na melhora do sono e das dores, sejam as neuropáticas, as faciais ou as parecidas com fibromialgia”, explica Mariana Maciel, médica especialista em Medicina Canabinoide e co-fundadora da Thronus Medical.

A doença afeta o sistema nervoso central (encéfalo e medula espinhal). Nela, o sistema imunológico, responsável por combater agentes externos como vírus e bactérias, ataca a bainha de mielina dos neurônios, por isso se diz que a doença é desmielinizante. Essa bainha de mielina funciona como a capa de um fio elétrico e, sem ela, as funções dos neurônios ficam prejudicadas. Essa bainha de mielina funciona como a capa de um fio elétrico e, sem ela, as funções dos neurônios ficam prejudicadas.

De acordo com a especialista, os fitocanabinoides também podem auxiliar na desaceleração do processo neurodegenerativo, a neurorregeneração e a limitação da progressão da doença, já que o canabidiol tem propriedades anti-inflamatórias.

A Cannabis Medicinal é uma alternativa segura às medicações tradicionais, como os opiodes e relaxantes musculares, que podem causar efeitos colaterais significativos. “Os ativos auxiliam no combate a dores neuropáticas, fadiga, enjoos e náuseas, e podem agir sobre quadros de depressão, que infelizmente são comuns em pessoas acometidas pela doença”, completa a médica.

A EM ainda é pouco conhecida no Brasil, tanto que uma pesquisa da AME (Amigos Múltiplos pela Esclerose), ONG que contribui para a busca do diagnóstico precoce, para tratamento adequado e para melhora na qualidade de vida dos pacientes, mostra que 80% dos brasileiros não sabem o que é a esclerose múltipla.