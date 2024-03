3° Expo Profissões de Ribeirão Pires atrai cerca de 4 mil estudantes

Nesta terça-feira (26), a Tenda Multicultural de Ribeirão Pires foi palco da 3° edição da Expo Profissões, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda. O evento contou com a participação de aproximadamente 4 mil alunos da rede pública e privada da cidade, que tiveram a oportunidade de explorar diversas opções educacionais e profissionais.

Com a presença de 23 instituições de ensino superior, idiomas, informática, entre outras áreas, a Expo Profissões ofereceu aos participantes variedade de cursos, palestras e brindes. Estudantes como Laysa Pacheco, de 16 anos, da ETEC de Ribeirão Pires, encontraram na feira a oportunidade para explorar opções acadêmicas e profissionais. “Tenho desejo de ingressar em cursos voltados à arte e foi uma grande oportunidade que trouxeram para a gente hoje. Ajuda bastante a decidir nosso futuro”, comentou.

“É um evento que proporciona aos jovens de Ribeirão Pires a possibilidade de ter contato com diversas universidades, escolas de idiomas e cursos de qualificação. Essa garotada deve estar sempre atenta às tendências, de olho nas opções que são o futuro. Há um universo de boas oportunidades de crescimento”, destacou o prefeito Guto Volpi, durante abertura do evento.

Entre as instituições presentes estavam Ls Idiomas, Universidade São Judas, Universidade Anhembi Morumbi, Sebrae, Fadisa, USCS, Uniasselvi, Unicesumar, CIEE, Intec Cursos, Universidade Cruzeiro do Sul Virtual, Wizard, Ohmori, Faculdade Enau, Fundação Santo André, Microlins, AEARP (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ribeirão Pires), CREA SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo), ACIARP, Faculdade Anhanguera de Mauá, Grau Técnico, Strong e ABPC (Academia Brasileira de Pensadores Cristãos).

“A Expo Profissões cresce a cada ano. Conseguimos cumprir nosso objetivo, de permitir que os estudantes esclarecessem dúvidas sobre a rotina das profissões e sobre o ensino superior”, citou a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Marli Silva.

Nas duas primeiras edições, o evento atraiu 4,5 mil estudantes.