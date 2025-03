2º Encontro dos Vice-prefeitos do ABC discute desafios e soluções regionais

A cidade de São Caetano sediou, nesta segunda-feira (24), o 2º Encontro dos Vice-Prefeitos do ABC, reunindo lideranças municipais para discutir desafios e soluções conjuntas para a região. O evento contou com a presença de seis dos sete vice-prefeitos do Grande ABC: Silvana Medeiros (Santo André), Regina Maura Zetone (São Caetano), Jéssica Cormick (São Bernardo), Vilma Marcelino (Rio Grande da Serra), Juiz João (Mauá) e Rubens Fernandes (Ribeirão Pires). Apenas Andrea Fontes (Diadema) não pôde comparecer devido a compromissos prévios.

Políticas públicas e empreendedorismo feminino em pauta

A anfitriã do encontro, a vice-prefeita de São Caetano, Regina Maura Zetone, destacou a importância da união entre as cidades para fortalecer políticas públicas. “Nossa ação será mais na sugestão, aprimoramento e melhorias de políticas públicas. Sabemos que há os secretários de cada área, mas muitas vezes recebemos pessoas que trazem sugestões e vamos esmiuçar isso e tentar colocar, inclusive, em uma pauta regional”, afirmou.

A vice-prefeita de Santo André, Silvana Medeiros, reforçou o compromisso de sua gestão com políticas voltadas às mulheres e à promoção do empreendedorismo feminino. “Tenho trabalhado fortemente com as mulheres empreendedoras em Santo André, apoiando iniciativas que incentivam a autonomia financeira e a participação ativa delas na economia local. Essa é uma missão que recebi do prefeito Gilvan Júnior e que estamos consolidando com diversas ações, encerrando no próximo sábado com a Caminhada das Mulheres, no Paço Municipal”, afirmou.

Participação dos vice-prefeitos nas pautas do Consórcio Intermunicipal

O vice-prefeito de Ribeirão Pires, Rubens Fernandes, conhecido como Rubão, enfatizou a necessidade de maior participação dos vice-prefeitos nas pautas do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. “Os prefeitos estão colocando os vice-prefeitos para trabalhar e ajudá-los. Vamos tentar levar essa pauta para o Consórcio, já falamos com o Aroaldo, para podermos contribuir ainda mais com o desenvolvimento da região”, destacou.

A vice-prefeita de São Bernardo, Jéssica Cormick, ressaltou o protagonismo crescente dos vice-prefeitos na administração pública. “Vice era um cargo de expectativas, mas hoje não é mais assim. Trabalhamos muito ao lado dos prefeitos, contribuindo com suporte e ideias para políticas públicas eficientes. Recebemos muitas sugestões e estamos sempre buscando formas de transformá-las em ações concretas”, disse.

Ações voltadas à saúde mental e fortalecimento das políticas para as mulheres

Já Vilma Marcelino, vice-prefeita de Rio Grande da Serra, enfatizou a importância das ações voltadas à saúde mental e ao fortalecimento das políticas para as mulheres. “Desde a campanha, já estávamos construindo propostas voltadas a esses temas. Em janeiro, trabalhamos questões ligadas à saúde mental e, neste mês de março, promovemos ações direcionadas às mulheres. Na próxima sexta-feira, realizaremos um Fórum de Políticas Públicas para as Mulheres e lançaremos o programa Mulher Riograndense”, explicou.

Troca de experiências entre municípios e fortalecimento da gestão pública

O vice-prefeito de Mauá, Juiz João, destacou a relevância da troca de experiências entre os municípios. “O que estamos fazendo é reunir a região para que possamos compartilhar boas práticas e ideias bem-sucedidas. Assim, podemos replicar essas iniciativas em outras cidades e fortalecer a gestão pública. O papel do vice-prefeito hoje é contribuir para que a administração municipal tenha cada vez mais sucesso”, afirmou.

Os encontros entre os vice-prefeitos do ABC são inéditos e representam um passo importante para o fortalecimento da gestão regional. A iniciativa seguirá com novas reuniões periódicas em diferentes cidades do Grande ABC, promovendo a integração e o desenvolvimento conjunto dos municípios.