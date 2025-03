Marcelo Oliveira se reúne com prefeitos da Região Metropolitana de SP para debater pagamento de precatórios

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, participou nesta segunda-feira (24) da reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo (CDRMSP), que reuniu prefeitos da capital e dos 39 municípios da região para debater o pagamento de precatórios pelas prefeituras.

De acordo com Oliveira, Mauá destina mensalmente 5,58% de sua receita líquida ao pagamento de precatórios, o que representa cerca de R$ 70 milhões anuais. O prefeito ressaltou que, durante a gestão do ex-prefeito Átila Jacomussi, houve calote nos precatórios e no pagamento de fornecedores, o que resultou em um aumento da dívida do município de R$ 200 milhões para R$ 380 milhões entre 2017 e 2020, sobrecarregando a administração atual.

Para buscar uma solução, Oliveira anunciou que os prefeitos da região planejam ir a Brasília para discutir com deputados a possível criação de um teto para o pagamento de precatórios nos municípios brasileiros. O objetivo é evitar o comprometimento excessivo do orçamento municipal e garantir equilíbrio financeiro para as prefeituras.

“Precisamos encontrar um equilíbrio. O pagamento de precatórios não pode inviabilizar a prestação de serviços essenciais à população. Nossa intenção é dialogar com o governo federal e o Congresso Nacional para que possamos estabelecer um teto que permita um planejamento mais eficiente das contas públicas”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira.