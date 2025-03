29ª Maratona Internacional de São Paulo será atração no dia 6 de abril

A principal metrópole da América Latina se prepara para sua mais tradicional corrida de rua: a Maratona Internacional de São Paulo. A prova, a qual é a maratona oficial da cidade e faz parte do seu calendário estratégico, será a atração no dia 6 de abril, mais uma vez com largada e chegada no Ibirapuera, na arena montada próximo ao Obelisco. Primeira prova do Brasil com o selo World Athletics e também o selo ouro CBAt e até agora a mais rápida do país do gênero, a 29ª Maratona Internacional de São Paulo reunirá os principais nomes do esporte no Brasil e atletas de destaque do exterior. A disputa contará com quatro distâncias oficiais: 42, 21, 10 e 5 quilômetros.

A programação de largadas no dia 6 começará às 5h45. As demais categorias largarão em ondas, num total de seis, determinadas pelo tempo previsto para a conclusão da prova. Detalhes sobre cada uma delas, incluindo os horários de início das demais distâncias, poderão ser obtidos no site oficial. A Maratona de São Paulo é uma das que integram a lista das TOP 200, melhores do mundo, conforme a World Athletics.

Realizada desde 1995, a Maratona Internacional de São Paulo tornou-se um dos eventos esportivos mais emblemáticos do Brasil e da América Latina. Com um percurso que atravessa alguns dos principais pontos da cidade e símbolos turísticos, a maratona não é apenas uma competição, mas também uma celebração do espírito esportivo e cultura.

Ao longo da história, ela cresceu, ganhou notoriedade e visibilidade, atraindo corredores de diversas partes do mundo. O evento, que conta com provas de outras distâncias, tem como foco incluir corredores de todos os níveis, desde amadores até atletas profissionais.

Em três décadas de realização, o evento reuniu alguns dos principais nomes das corridas de rua do Brasil e inúmeros destaques do exterior. A Maratona de São Paulo detém o recorde de tempo em uma maratona corrida no Brasil desde 2002, quando Vanderlei Cordeiro de Lima, medalha de bronze em Atenas 2004, venceu a prova com o tempo de 2h11min19s. A brasileira Márcia Narloch é a atleta com o maior número de vitórias, três no total, obtidas nas edições de 1999, 2000 e 2005.

A 29ª Maratona Internacional de São Paulo distribuirá prêmios entre os sete primeiros colocados, no masculino e feminino, da categoria elite. Mais detalhes no Regulamento disponível no site oficial. Haverá total infraestrutura, com pontos de apoio – hidratação (água e isotônico), alimentação e apoio médico, pontos motivacionais com música – espalhados pelo percurso.

Retirada de Kits

A entrega de kits acontecerá na EXPO Atleta em três dias: no dia 3 de abril de 2025, quinta-feira, das 10h às 20h; no dia 4 de abril de 2025, sexta-feira, das 8h às 18h; e no dia 5 de abril de 2025, sábado, das 8h às 18h, no PACUBRA – Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Vila Mariana. O Parque Ibirapuera fica próximo às estações de Metrô AACD (Linha 5 Lilás) e Paraíso (Linhas 1 Azul e 2 Verde). A região também é atendida por diversas linhas de ônibus que passam próximo ao parque. Acesse os sites do METRÔ e SPTrans e veja como chegar.

A 29ª Maratona Internacional de São Paulo, uma realização e organização da Yescom, com apresentação da Comgás, patrocínio especial de Café 3 Corações, patrocínio máster de Olympikus, Movida, Powerade, Olympikus, Assaí, Drogaria São Paulo, Smart Fit e Montevérgine. O apoio é Lindoya Verão, Dois Cunhados Hortifruti, Polpanorte, Antilhas, Copra, Espaçolaser, Leão, Cinépolis, Poise e Bendita Cânfora Bravir. A rádio oficial é a Metropolitana 98.5 FM, o apoio especial é da Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Turismo, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A supervisão é da World Athletics, CBAt, Federação Paulista de Atletismo e AIMS.

Resultados da 28ª Maratona de São Paulo:

Masculino

1) Nicolas Kiptoo Kosgei (QUE), 2h16min25

2) Gosa Bogale Seyoum (ETH), 2h17min05

3) Ederson Vilela Pereira (BRA), 2h19min14

4) Geilson dos Santos Conceição (BRA), 2h21min14

5) Raphael Magalhães Moura (BRA), 2h25min51

Feminino

1) Tadesu Tafa Weka (ETH), 2h50min50

2) Haregeweyni Hads Alemayehu (ETH), 2h51min00

3) Emily Chebet (QUE), 2h51min54s

4) Faridah Jepchirchir Chelanga (QUE), 2h52min01

5) Renata Moreno do Santos (BRA), 2h58min21

Campeões

2024 – Nicolas Kiptoo Kosgei (QUE), 2h16min25 / Tadesu Tafa Weka (ETH), 2h50min50

2023 – Vestus Cheboi Chemjor (QUE), 2h15min20 /Yadeni Alemayehu (ETH), 2h34min48

2022 – Tilahun Nigussie(ETH), 2h18min04 /Kebebush Yisme (ETH),2h37min40

2019 – Kimani Pharis Irungu (QUE), 2h18min32/Sifan Melaku Demise (ETH), 2h35min03

2018 – Solonei da Silva (BRA), 2h15min55/Andréia Hessel (BRA), 2h40min07

2017 – Paul Kimutai (QUE), 2h17min56/ Leah Jerotich (QUE), 2h41min58

2016 – Paul Kimutai (QUE), 2h17min14/Alice Kibor (QUE), 2h35min56

2015 – Asbel Kipsang (QUE), 2h15min15/Carolyne Komen (QUE),2h35min51

2014 – Paul Kangogo (QUE), 2h14min16/Rumokol Chepkanan (QUE), 2h42min27

2013 – Stanlei Koech (QUE), 2h16min07/Samira Raif (MAR), 2h38min23

2012 – Solonei da Silva (BRA),2h12min25/Rumokol Chepkanan (QUE),2h31min31s*

2011 – David Kemboi (QUE), 2h11min53/ Samira Raif (MAR), 2h36min01

2010 – Stanley Biwott (QUE), 2h11min21/Marizete Moreira (BRA), 2h39min26

2009 – Elias Chelimo (QUE), 2h13min59/ Marizete Moreira (BRA), 2h42min24

2008 – Claudir Rodrigues (BRA), 2h17min07/Mª Zeferina Baldaia (BRA), 2h42min20

2007 – Reuben Chepkwek (QUE), 2h16min05/ Jacqueline Chebor (QUE), 2h40min12

2006 – Rotich Solomon (QUE), 2h15m15s/ Margaret Karie (QUE), 2h39min24

2005 – José Teles (BRA), 2h19min47/ Márcia Narloch (BRA), 2h40min39

2004 – Franck Caldeira (BRA), 2h17min30/ Margareth Karie (QUE), 2h40min10

2003 – Genilson da Silva (BRA), 2h16min26/Mª do Carmo Arruda (BRA), 2h39min12

2002 – Vanderlei de Lima (BRA), 2h11min19*/ Mª Zeferina Baldaia (BRA), 2h36min07

2001 – Stephen Rugut (QUE),2h14min30/ Marizete Rezende (BRA), 2h38min57

2000 – David Ngetich (QUE), 2h15min21/ Márcia Narloch (BRA), 2h40min15

1999 – Paul Yego (QUE), 2h15min29/Márcia Narloch (BRA), 2h37min20

1998 – Diamantino dos Santos(BRA), 2h16min55/ Viviany Oliveira (BRA), 2h39min58

1997 – Kipkemboi Cheruiyot (QUE), 2h17min07/ Viviany Oliveira (BRA), 2h42min13

1996 – Chalam El Maali (MAR), 2h15min21/ Janete Mayal (BRA), 2h41min40

1995 – Luiz A. dos Santos (BRA), 2h17min11/Ilyna Nadezhda (RUS), 2h49min33

* recordes

Mais informações no site www.maratonadesaopaulo.com.br