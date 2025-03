Bloco da Latinha Mix leva mais de 1 milhão de pessoas ao Parque Ibirapuera

Pelo segundo ano consecutivo, a Brandtruck e a Mix fizeram história com o Bloco da Latinha Mix 2025 que reafirmou seu posto como um dos maiores do carnaval paulistano, levando mais de um milhão de pessoas às ruas próximas ao Obelisco, no Parque Ibirapuera, na última terça-feira (04) de folia.

Para viabilizar a realização do megabloco, importantes marcas como a Universidade Anhembi Morumbi, Crossfox Elétrica, Pneus Douglas e FreeCo foram fundamentais para a grandiosidade do evento.

A concentração para o Bloco da Latinha Mix 2025 teve início ao meio-dia com a apresentação da banda Mika7, seguida por uma vibrante performance da bateria da Rosas de Ouro, escola de samba octacampeã do carnaval paulistano. Artistas consagrados como IZA e Marcelo Falcão animaram o público com repertórios que mesclaram sucessos autorais e covers especiais que agitaram o público.

Nos intervalos entre os shows, o DJ André Werneck comandou o Summer Mix Eletrohits, resgatando hits icônicos da música eletrônica dos anos 2000 e mantendo a energia em alta durante toda a festa.

O Bloco da Latinha Mix representa parte do compromisso Mix em ser a rádio oficial dos maiores eventos de entretenimento do país, promovendo experiências únicas para o público. Para a Brandtruck o Carnaval de São Paulo é um verdadeiro desfile de grandes nomes da música e marcas importantes do cenário nacional e internacional. As ativações têm como objetivo entregar aos patrocinadores e parceiros um trabalho completo, para que sintam-se realizados com seu investimento, oferecendo diversão, comprometimento com o público final e compromisso com a cultura, especialmente dentro da maior festa popular do Brasil. Além disso, o evento proporciona ao público uma experiência inesquecível, com segurança, conforto e o melhor som para todos que participam da festa.

Sobre a Rádio Mix

Há mais de 25 anos no ar, a Rádio Mix pertence ao Grupo Mix de Comunicação, que conta com uma rede de 49 emissoras afiliadas em todo o Brasil, alcançando mais de 700 cidades em 20 estados, com um público potencial de mais de 12 milhões de pessoas. A Mix também é produtora de conteúdo digital, com mais de 20 podcasts originais que cobrem de entretenimento a notícias.

O aplicativo da Mix já ultrapassou 2 milhões de downloads, com 5,6 milhões de reproduções mensais e uma média de 50 mil ouvintes simultâneos entre 8h e 19h. Segundo dados da Triton Digital, a Mix figura entre as líderes no ranking global de aferição de streaming de áudio.

Referência em ativações em grandes shows e festivais como Rock in Rio, Lollapalooza, Primavera Sound e The Town, a Mix realiza ainda projetos exclusivos como o Avião da Mix, o Navio da Mix e o projeto Álbuns Clássicos, oferecendo experiências únicas ao seu público.

Mais informações: https://radiomixfm.com.br/