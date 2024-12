24 Horas Rental Kart: Maverick vence nas duas categorias

A 9ª edição das 24 Horas Rental de Kart, realizada no Kartódromo Arena de Itu, foi marcada por muita emoção e competitividade. Do começo ao fim, as equipes demonstraram dedicação e esforço, buscando mostrar muito mais do que apenas um grupo de karts correndo na pista.

Ao todo, 56 equipes participaram da prova, divididas nas categorias A e B. No grid de largada, definido por volta das 8h30 da manhã, a equipe Atop #6 garantiu a pole position na categoria A, com o tempo de 49.919. Na categoria B, o time dois da Maverick conquistou a posição de honra com o mesmo tempo, 49.919, um feito impressionante. Outro destaque dos treinos livres foi a equipe Papaleguas, que conquistou o segundo lugar em ambas as categorias.

Após uma emocionante apresentação do hino nacional ao vivo, os pilotos deram início às 24 horas de corrida, repletas de estratégias, ultrapassagens e paradas obrigatórias nos boxes.

Durante a prova, ocorreram trocas de karts, garantindo que as equipes não utilizassem o mesmo veículo ao longo da disputa. Essa prática foi fundamental para otimizar o desempenho, equilibrar as condições e manter a satisfação geral com os equipamentos.

Como em toda corrida de longa duração, imprevistos não faltaram. A mudança no traçado, que já era esperada, tornou a segunda metade da prova ainda mais rápida. Além disso, a chuva chegou para aumentar a dificuldade, trazendo um toque extra de emoção. A luta pela liderança foi intensa do começo ao fim, com as equipes demonstrando muito empenho e dedicação até a bandeira quadriculada. O cansaço começou a aparecer nos competidores, mas, no final, a emoção tomou conta e culminou em lágrimas e celebrações.

Na pista, a equipe Maverick se destacou como a grande campeã da 9ª edição, conquistando um feito histórico: o primeiro lugar nas categorias A e B. O time, que vinha obtendo bons resultados em etapas anteriores, finalmente alcançou a tão desejada vitória.

Antônio de Souza, representante da Maverick, em entrevista logo após a prova comentou sobre o desempenho da equipe. “Fizemos uma grande prova, mas, faltando três horas para o término, tudo virou de ponta-cabeça. O time foi fantástico! Conseguimos nos recuperar na pista, e a vitória finalmente veio. Acredito que o resultado foi mais do que merecido pelo trabalho que fizemos. Só tenho a agradecer e comemorar!”

Não podemos deixar de destacar o trabalho incansável das equipes Alpie e KGV, que garantiram a manutenção de toda a estrutura do evento. Foram 24 horas de dedicação total, cuidando de 56 karts, gerenciando paradas, reabastecimentos, manutenção e toda a operação do Kartódromo Arena de Itu.

Emerson Piedade, Erika Piedade e Diógenes de Souza comentaram sobre o evento, ressaltando o sucesso desta edição: “Mais uma edição das 24 Horas chega ao fim, e, na minha visão, o evento foi um grande sucesso! Graças a Deus, conseguimos evoluir a cada ano, aprendendo com as experiências e ouvindo as equipes participantes, que sempre trazem sugestões valiosas para melhorias”, destacou Erika.

“Nossa equipe é simplesmente incrível! O Diógenes conduz tudo com maestria, e meus irmãos completam essa engrenagem perfeita. É por isso que conseguimos, ano após ano, tornar o evento mais completo e, ao mesmo tempo, mais leve — por mais difícil que isso possa parecer”, acrescentou.

“Eles sempre entregam equipamentos de altíssima qualidade, essenciais para a realização de um evento desse porte”, concluiu Erika.

Já Emerson Piedade fez questão de reforçar: “Foi tudo um grande sucesso! É trabalhoso, é coisa de maluco, mas foi espetacular! Dentro e fora da pista, tudo correu bem, e só tenho a agradecer pelo grande final de semana no Kartódromo Arena de Itu. Ver tudo funcionando tão bem é uma verdadeira bênção.”

Por sua vez, Diógenes de Souza analisou o saldo positivo da prova. “Em 2024, nosso maior objetivo era ver os pilotos acelerando e dando o seu melhor, e foi exatamente o que aconteceu. Fizemos alguns ajustes no formato, e deu certo! Tanto que apenas uma equipe não completou 1.000 voltas; todas as outras passaram de 1.100 voltas.”

Ele também destacou a organização. “Recebemos muitos elogios, e não houve nenhum tipo de contestação ou reclamação quanto ao resultado da prova. Isso me deixou muito feliz.”

Sobre os desafios climáticos, Diógenes comentou:

“Tivemos um pouco de tudo: chuva, calor e muitas emoções. Mas, no final, tudo deu certo. Nossa equipe trabalhou muito, e a nona edição das 24 Horas Rental Kart foi, sem dúvida, a melhor até agora. Já estamos ansiosos pela décima edição, que será ainda mais desafiadora, mas com certeza valerá a pena!”

Top-10 categoria “A” 24 Horas Rental Kart

1° #41 Maverick – 1352 voltas

2° #43 OctaTech Kart Team +18.229

3° #39 Manos da Brawn +5 voltas

4° #31 Sansei Jampac +5 voltas

5° #50 RNK Endurance Team +8 voltas

6° #6 Atop +8 voltas

7° #28 K-Necos +10 voltas

8° #35 LDK +10 voltas

9° #33 TrackTime Lampião Racing +11 voltas

10° #45 Papaleguas +12 voltas

Top-10 categoria “B” 24 Horas Rental Kart