23ª Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto traz mais de 400 atrações

De 1 a 11 de agosto, a população de Ribeirão Preto e região terá um reencontro com sua principal festa literária. A 23ª FIL – Feira Internacional do Livro traz uma programação que ocupa 20 locais simultaneamente e reúne mais de 400 atividades conectadas pelo tema “Cotidianos Poéticos: Do Épico de Camões às Batalhas de Ruas”, uma homenagem aos 500 anos de Luís de Camões, um dos maiores poetas da Língua Portuguesa de todos os tempos.

A conexão Brasil x Portugal será marcada pela presença da escritora portuguesa Isabel Rio Novo, doutora em Literatura Comparada, autora de vários romances e de uma biografia de Luís de Camões, que estará no dia 3 de agosto, às 17h, na Biblioteca Sinhá Junqueira, além da participação musical do grupo renascentista Música Antiga, da Universidade Federal Fluminense, no dia 9/8, às 21h, no Theatro Pedro II; e da exposição “Poesia de Camões para Todos”, com poemas selecionados e ilustrados pela artista Ana Biscaia, diariamente, das 8h às 20h, na Praça XV de Novembro.

Além do poeta português, a FIL 2024 presta homenagem aos 150 anos da imigração italiana e aos 200 anos da chegada dos alemães ao Brasil, com atividades especiais na tradicional Casa da Memória Italiana e no Espaço Edifício Diederichsen, que em breve entrará em processo de restauro. Passeando pelo passado e com os pés no presente, em meio a uma atmosfera geopolítica conturbada do mundo atual, o cientista e pacificador Sehdev Kumar, professor emérito da Universidade de Waterloo (Canadá) traz mensagens de equilíbrio a partir da obra do escritor Korosh Kabir, poeta místico indiano do século XV, logo no primeiro dia de atividades da FIL, no dia 2 de agosto, às 19h, na Biblioteca Sinhá Junqueira.

Outros destaques da programação

Durante 11 dias, autores consagrados e premiados, escritores locais, novos talentos, pensadores, comunicadores e artistas dos mais variados campos de expressão estarão ao alcance de um olhar e de uma escuta atenta do público. Nomes que já se incorporaram à história da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, como o imortal Ignácio de Loyola Brandão (3/08, às 15h, na Biblioteca Sinhá Junqueira), e novos imortais da Academia Brasileira de Letras, como o poeta, filósofo e ambientalista Ailton Krenak, reconhecido como uma das principais lideranças do movimento indígena brasileiro, dentro e fora do País (5/08, às 20h30, no Theatro Pedro II). A mediação é da escritora, psicóloga e ativista guarani, Geni Núñez.

Escritor, professor e doutor em Teoria Literária, o autor de “O Avesso da Pele”, prêmio Jabuti de 2021, Jeferson Tenório vai falar sobre os desafios da literatura contemporânea no dia 9/8, às 17h30, na Tenda Sesc, além de conduzir uma conversa sobre a presença da filosofia no cotidiano (8/08, às 19h, no Auditório Meira Júnior). Filosofia que traz ainda para a FIL, Renato Nogueira (5/08, às 19h, no Auditório Meira Júnior) com mediação da atriz-MC, diretora, poeta, pesquisadora e slammer, Roberta Estrela D’Alva; Clóvis de Barros Filho e Ilan Brenman (8/08, às 20h30, no Theatro Pedro II) e Marcia Tiburi (9/08, às 19h, no Auditório Meira Junior).

Música e teatro na Feira

Na área musical, a banda “Francisco, El Hombre” faz uma homenagem a “Acabou Chorare”, clássico álbum do grupo Novos Baianos, com releituras que mesclam rock psicodélico e ritmos latinos (3/08, às 20h, no Theatro Pedro II); Dori Caymmi apresenta seu trabalho como compositor e violonista, incluindo canções como “Alegre Menina”, “Porto”, “Ninho de Vespa” e “Desenredo” (4/08, às 20h, no Theatro Pedro II); e Fernando Anitelli traz o seu “Teatro Mágico – Voz, Violão e Circo” (6/08, às 20h30, no Theatro Pedro II).

O teatro também terá vez na FIL com as apresentações de “Os Mequetrefe” e “Clássicos do Circo”, do grupo Parlapatões, com uma trajetória de mais de 20 anos de sucesso pelos palcos brasileiros, nos dias 10 e 11/08, às 19h, na sala principal do Theatro Pedro II.

A programação completa da 23ª FIL está disponível no site da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto.

Homenageados

Os autores homenageados desta 23ª FIL são Ferreira Gullar (escritor, in memorian), Carlos de Assumpção (escritor), Perce Polegatto (autor local), Sueli Carneiro (autora Educação) e Janaína Tokitaka (autora infantojuvenil). O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, é o patrono do evento.