2° Encontro Mulher Mais Segura aborda combate à violência contra a mulher

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil promoveu na tarde desta sexta-feira (21), o 2º Encontro Mulher Mais Segura, no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro. Ação que também celebra o mês de aniversário de 71 anos da cidade.

A atividade reuniu mulheres representantes de instituições governamentais de segurança pública, servidoras do Poder Executivo e Legislativo da cidade, além de mulheres de outras cidades do Grande ABC.

De acordo com a Comandante da Polícia Municipal, Neide Ferreira, o encontro teve como objetivo conscientizar sobre a prevenção de crimes contra a mulher, orientar sobre a rede de proteção à mulher e fomentar o empoderamento feminino. “As equipes da Policia Municipal de Ribeirão Pires têm trabalhado incansavelmente para disseminar informações sobre os direitos e garantias das mulheres, além de orientar de como acessar os serviços de prevenção. Ribeirão Pires incentiva ativamente as pessoas a denunciarem, disponibilizando várias opções como o aplicativo ANA para as vítimas de violência com medidas protetivas”, explicou a Comandante.

O Encontro contou a palestra “Fortes, livres e unidas: o poder da mulher que se conhece”, ministrada pela Delegada de Polícia, Renata Cruppi, titular da Delegacia de Polícia de Diadema. “Nosso foco é colaborar para a redução da violência doméstica que, na maioria das vezes, acontece dentro de casa. É extremamente importante que a gente se conheça, construa e fortaleça uma rede de apoio sólida para garantir a proteção integral das mulheres”, destacou a Delegada.

Durante o evento também foram divulgados serviços gratuitos de atendimento às mulheres na cidade, como Segurança 24h com o programa Guardiã Maria da Penha, rede de proteção e acolhimento na Coordenadoria de Mulheres e o projeto Girassol, uma inciativa do Ministério Público de São Paulo, OAB de Ribeirão Pires e da Coordenadoria de Mulheres com grupo de apoio para acolhimento de mulheres vítimas de violência.