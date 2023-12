1º Torneio Evaldo Santos de Kickboxing agitou domingo em Ribeirão Pires

Ribeirão Pires sediou no último domingo (10), o 1º Torneio Evaldo Santos de Kickboxing, no CTT (Centro de Treinamento Técnico) Vereador João Netto, localizado no Complexo Ayrton Senna. A ação que reuniu mais de 400 pessoas, entre atletas e público, homenageou Evaldo Santos, mais conhecido como Popó, que era Mestre em kickboxing, lutava muay thai full-contact, boxe e faleceu em dezembro do ano passado.

O torneio aconteceu no ringue da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer e teve 12 lutas de Kickboxing e três da modalidade boxe. O vencedor de cada disputa recebeu troféu, enquanto o oponente recebeu medalha de participação.

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, esteve presente no Torneio. “Nossos esforços estão direcionados para fomentar a prática esportiva na cidade, como na ampliação gradual das opções nas escolinhas e atividades esportivas nos Centros Técnicos de Treinamentos. Além disso, apoiamos eventos que escolhem Ribeirão Pires como sede, levando o nome da cidade a outras regiões”, afirmou o prefeito.

O Torneio promovido pela Associação de Kickboxing de Ribeirão Pires, Serginho Team, conta com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer. “Além do apoio da Prefeitura, queremos agradecer os Mestres Mancha, Serginho e Jaime e ainda o Luiz Fernando, o Emerson Biscoito pela dedicação e organização para a realização do evento”, disse Beto Molon, um dos organizadores Torneio.

O evento arrecadou alimentos não perecíveis que serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires, que atende famílias em situação de vulnerabilidade.