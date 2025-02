1º Encontro de Fuscas do Dream Car e de viaturas antigas ocorre neste domingo (23)

Uma programação especial neste domingo (23/2) vai homenagear um dos carros mais cultuados do mundo. O 1º Encontro de Fuscas ocorre das 9 às 18 horas no estacionamento do maior polo de entretenimento dedicado a carros antigos do Brasil, o Complexo Dream Car de São Roque (SP). A visitação do público é gratuita, bem como o estacionamento para quem for de Fusca. Carros antigos de outras marcas e modelos também podem participar, ficando apenas em ala separada.

Outra atração será a presença de diversas viaturas antigas, como Brasilia da Polícia Rodoviária, Veraneio da Rota, Jeep Militar, Camper, Gurgel, moto indiana Bajaj e Fusca da Polícia Militar, bem como Gol dos Bombeiros, um Taurus e dois caminhões de combate a incêndios que atuaram em Nova York (EUA). Em comboio, os veículos do Clube das Viaturas de São Paulo partirão às 9 horas de domingo da cidade de Cotia, fazendo muito barulho com suas sirenes ao longo da Rodovia Raposo Tavares e da Estrada do Vinho, que levam ao Complexo Dream Car. Na chegada, serão perfilados e terão as sirenes ligadas em homenagem ao tenente-coronel da Polícia Militar Carlos Miranda, astro da série dos anos 1960 O Vigilante Rodoviário, que morreu nesta segunda-feira (17/2) aos 91 anos. Conforme o presidente do Clube das Viaturas, o sub-tenente Dionne Andrade de Brito, esses modelos não apenas participarão do encontro de domingo, mas também permanecerão expostos no acervo do museu.

Complexo Dream Car – São Roque (SP) – Foto Adair Santos

Complexo abrirá normalmente no carnaval

O 1º Encontro de Fuscas integra a programação especial de verão do Complexo Dream Car, que oferece bônus de 50% no ingresso para o museu, válido para compras antecipadas. Outra boa notícia é que o empreendimento funcionará normalmente durante todo os dias do carnaval 2025, permitindo aos apaixonados conhecerem o acervo com 165 veículos. Também é possível desfrutar das 23 lojas e restaurantes do shopping, se divertir no parque temático e na Arena Dream Car, onde são realizadas apresentações de drift gratuitas todos os finais de semana. Já a Volta dos Sonhos possibilita aos apaixonados dirigirem Ferrari, Porsche e Camaro. Informações adicionais: WhatsApp (11) 3090-9147 ou site www.dreamcarmuseu.com.br.