1ª edição de 2025 da Feira das Ideias no MIS de SP acontece nos dias 15 e 16 de março

O Museu da Imagem e do Som (MIS), vinculado à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, realizará neste fim de semana a primeira edição da Feira das Ideias de 2025. Com o objetivo de fortalecer a interação do público com a economia criativa e promover práticas de consumo responsável, o evento ocorrerá nos dias 15 e 16 de março, oferecendo entrada gratuita aos visitantes.

Com curadoria cuidadosa da equipe Ideias Diferentes, a feira contará com mais de 40 expositores representando uma variedade de setores, como arte, decoração, gastronomia, moda e jardinagem. Além dos estandes, os participantes poderão aproveitar uma programação diversificada repleta de atividades gratuitas ao longo dos dois dias, incluindo sessões de flash tattoo com a artista Mirela Santos (@miighink).

Programação para Sábado

14h | Oficina de Macramê para Iniciantes | Ministrada por Marcella do Fibra Estudio (@fibra.estudio)

A oficina será oferecida gratuitamente para um grupo de 10 pessoas, com todo o material necessário incluído. Os participantes terão a oportunidade de aprender a criar um minissuporte para plantas, utilizando a técnica do macramê. Mesmo aqueles sem experiência anterior poderão seguir o passo a passo apresentado por Marcella.

15h | Pocket Show | Banda Summer Soul

A banda Summer Soul se destaca na cena musical por sua fusão entre funk e soul internacionais e ritmos brasileiros como samba, pop rock e axé dos anos 90. Liderada pela vocalista Renata Santos, reconhecida por sua presença marcante no palco e sua potente voz, a banda promete um espetáculo vibrante.

15h | Oficina de Kokedama | Com Jardim Kokedamas (@jardimdakokedama)

Esta oficina gratuita também terá espaço para 10 participantes e incluirá todos os materiais necessários. Os inscritos aprenderão sobre a fascinante técnica japonesa do kokedama, além de dicas sobre substratos e cuidados com as plantas. Ao final da atividade, cada um poderá levar para casa sua própria criação.

16h | Oficina de Técnicas de Vitral | Com Projeto Tear (@projetotearguarulhos)

A oficina é destinada àqueles que desejam iniciar-se na arte do vitral. Não é necessária experiência prévia, pois serão ensinadas noções básicas para que todos possam construir seu próprio projeto artístico.

Programação para Domingo

14h – Oficina Chaveiro em Macramê | Ministrada por Marcella do Fibra Estudio (@fibra.estudio)

Outra atividade gratuita voltada para 10 participantes que inclui todo o material necessário. Nesta oficina, os inscritos aprenderão a confeccionar chaveiros únicos utilizando cordas e técnicas de macramê, adicionando um toque pessoal ao seu dia a dia.

16h – Oficina Infantil: Pintura em Madeira | Com Carrapicho Brinquedos de Madeira (@carrapichoonline)

A oficina infantil oferece uma experiência criativa onde as crianças poderão personalizar suas próprias peças em madeira através da pintura. A atividade é gratuita e contará com 10 vagas disponíveis.

A realização deste evento é promovida pelo Ministério da Cultura e pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do Museu da Imagem e do Som, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e pelo PROAC.

O MIS conta ainda com o apoio financeiro das empresas B3, Vivo, Valid, Kapitalo Investimentos, Goldman Sachs, Sabesp e TozziniFreire Advogados, além do suporte das organizações Unisys, Unipar, Colégio Albert Sabin, PWC, TCL SEMP, Telium e Kaspersky.