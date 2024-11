1ª. Bienal do Samba SP encerra com programação artística e cultural na Faculdade Zumbi dos Palmares

A 1ª. Bienal do Sampa SP está chegando ao fim. O encerramento será no dia 1º. de dezembro, na Faculdade Zumbi dos Palmares, com uma programação gratuita que vai durar o dia inteiro, contemplando performances musicais e atividades educativas (abaixo a programação completa).

Durante todo o mês de novembro a 1ª. Bienal do Samba SP esteve presente na agenda do Centro Cultural São Paulo, levando gratuitamente ao público a exposição sobre a história do samba paulista (em cartaz até o dia 1º. de dezembro), shows com a Velha Guarda do Camisa Verde e Branco e Reduto de Bambas, rodas de conversa, masterclass de percussão, palestra musicada e outras intervenções artísticas. No Teatro Sérgio Cardoso, apresentaram-se os sambistas Eduardo Gudin, Thobias da Vai-Vai e a cantora Lela Simões, além do show que revelou novos talentos do samba, selecionados na 1ª Mostra de Canções Inéditas das Comunidades de Samba de São Paulo.

“Nosso objetivo é resgatar, preservar e dar voz ao samba paulista, mostrando a riqueza que envolve esse gênero musical e sua importância como expressão artística e cultural”, justifica Angélica Tobias, da Angel Artes Produções Culturais e Artísticas, responsável pela direção geral da 1ª. Bienal do Samba SP. O evento contou também com a direção artística de Thobias da Vai-Vai; a coordenação executiva da ASTEC (Associação dos Sambistas, Terreiros e Comunidades de Samba do Estado de São Paulo); a realização da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo; a parceria e apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo; da APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte) e da Faculdade Zumbi dos Palmares.

Programação da 1ª. Bienal do Samba SP

Dia 1º. de dezembro, a partir das 10h

Faculdade Zumbi dos Palmares (Av. Santos Dumont, 843- Bom Retiro)

GRÁTIS

10h–Abertura

10h30 – Apresentação do Grupo Regional de Samba-Lenço de Mauá

11h às 13h – Aula de samba-rock com prof. Kadu

13h às 14h –Palestra: “Batuque, o embrião da música afro-brasileira”, com o músico e pesquisador Lameck Macaba

14h30 – Apresentação musical “Serestas, Choros e Sambas”, com Renatinho 7 Cordas & Amigos

15h30 – Apresentação musical – Elizeth Rosa e Banda

16h45 – Encerramento – Escola de Samba Zumbi Zaire, parceira da Faculdade Zumbi dos Palmares

A programação completa da 1ª.Bienal do Samba SP está nas redes sociais: @bienaldosambasp (Instagram) e 1ª.Bienal do Samba SP (Facebook).