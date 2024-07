“13ª Mostra de Cinema Coreano” começa no dia 21 de julho

Organizada pelo Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB), a “13ª Mostra de Cinema Coreano – Tudo sobre o cinema coreano” começa no dia 21 e julho.

Para esta edição, foram selecionados 10 longas e 9 curtas-metragens, todos muito populares e com abordagens sobre diversas mudanças na sociedade, paz no mundo, direitos humanos e meio ambiente. Em comum, todos dirigidos por jovens coreanos e que serão exibidos pela primeira vez no Brasil.

As sessões serão realizadas no Centro Cultural São Paulo (CCSP) e no Museu da Imagem e do Som (MIS). A entrada é gratuita e os interessados em conferir as produções coreanas podem retirar os ingressos nas bilheterias dos dois locais, com uma hora de antecedência

Encontro – Como parte da programação da “13ª Mostra de Cinema Coreano”, o CCCB também vai promover na abertura do evento um bate-papo do público com o crítico Oh Dong-jin e os diretores Chung Ji-young e Yook Sang-hyo. O encontro será no Centro Cultural São Paulo, às 17h30, logo após a exibição do filme “Teia de aranha”. Além da seleção dos filmes para esta nova edição, os convidados também vão falar sobre o momento atual das produções sul-coreanas, que têm feito cada vez mais sucesso em todo o mundo.

Abaixo, confira a programação completa da “13ª Mostra de Cinema Coreano – Tudo sobre o cinema coreano”, que vai até o dia 28 de julho:

Dia 21

– Teia de aranha (2023)

Drama / Classificação: 16 anos / Direção: Kim Jee-woon / Às 15h – CCSP



Dia 22

– Uma ilha solitária em um mar distante (2023)

Drama / Classificação: 12 anos / Direção: Kim Mi-young / Às 19h30 – CCSP



Dia 23

– Menina de Yangnimdong (2024)

Documentário / Classificação: livre / Direção: Oh Jae-hyung / Às 15h – CCSP



– Um dia de ostentação (2022)

Comédia / Classificação: livre / Direção: Kim Hyun-bin / Às 15h – CCSP



– Enquanto você estava dormindo (2024)

Mistério / Classificação: 12 anos / Direção: Chang Yoon-hyun / Às 17h30 – CCSP



– Os meninos (2023)

Drama / Classificação: 16 anos / Direção: Chung Ji-young / Às 19h – MIS (haverá bate-papo como diretor após a exibição do filme)



Dia 24

– Arqueologia de amor (2023)

Drama / Classificação: 16 anos / Direção; Lee Wan-min / Às 15h – CCSP (haverá bate-papo como diretor após a exibição do filme)



– Nossa estação (2023)

Drama / Classificação: 12 anos / Direção: Yook Sang-hyo / Às 19h – MIS (haverá bate-papo como diretor após a exibição do filme)



– As canções dos sonhos (2023)

Drama / Classificação: 12 anos / Direção: Cho Hyun-chul / Às 19h30 – CCSP



Dia 25

– My dear (2023)

Drama / Classificação: livre / Direção: Jeon Do-hui

Kim So-hee / Às 17h30 – CCSP



– Dirija com zumbis (2023)

Drama / Classificação: livre / Direção: Kim Sun-bin / Às 17h30 – CCSP



– Nascimento (2023)

Drama / Classificação: 12 anos / Direção: Yoo Ji-young / Às 19h30 – CCSP (haverá bate-papo como diretor após a exibição do filme)



Dia 26

– Outra cidade (2022)

Drama / Classificação: livre / Direção: Yoon Dong-ki / Às 17h30 – CCSP



– O estrangeiro (2022)

Mistério, Terror / Classificação: livre / Direção: Song Won-chan / Às 17h30 – CCSP



– Os meninos (2023)

Drama / Classificação: 16 anos / Direção: Chung Ji-young / Às 19h30 – CCSP



Dia 27

– Sra. Apocalypse (2024)

Drama / Classificação: 12 anos / Direção: Lim Sun-ae / Às 19h30 – CCSP



– Nossa estação (2023)

Drama / Classificação: 12 anos / Direção: Yook Sang-hyo / Às 15h – CCSP



Dia 28

– Sono (2023)

Suspense / Classificação: 16 anos / Direção: Yu Ja-son / Às 15h – CCSP



– Casa de memória (2023)

Drama / Classificação: livre / Direção: Lee Hyun-ok / Às 17h30 – CCSP



– Sabor de irmandade (2023)

Família / Classificação: livre / Direção: Hwang In-won / Às 17h30 – CCSP



– O pai nunca chora (2023)

Drama / Classificação: livre / Direção: Je Jung-mo / Às 17h30 – CCSP