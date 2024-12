123milhas apresenta plano de recuperação judicial com dívidas de R$ 2,3 bilhões

A 123 milhas, agência de viagens que enfrenta dificuldades financeiras, apresentou na última quinta-feira (26) seu plano de recuperação judicial na 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (MG). Este movimento ocorre após a declaração de dívidas que somam R$ 2,3 bilhões, afetando um total de 761.293 credores.

O plano foi entregue no último dia do prazo e visa organizar os pagamentos a diversos grupos de credores, incluindo ex-funcionários, clientes com vouchers e passagens não emitidas, microempresas e pequenas empresas. No cerne do plano há três opções de pagamento para os credores quirografários. A primeira opção prevê o pagamento sem desconto, mas com cashback de 4% em novas compras de passagens e hospedagens, que será iniciado seis anos e meio após a homologação do plano. A segunda alternativa oferece um desconto de 40% sobre o valor devido, com pagamentos iniciados um ano e meio após a homologação, limitado a R$ 80 milhões em adesões. Por fim, há uma opção para pagamentos de até R$ 450 em parcelas menores, disponíveis para aqueles que abrem mão do valor excedente.

Os ex-funcionários da empresa confiam seus créditos integralmente em 12 parcelas monetárias corrigidas pelo IPCA. Para a efetivação do plano, será convocada uma assembleia geral de credores, onde a maioria deverá concordar com as propostas. Caso contrário, a 123milhas poderá declarar falência, levando à liquidação dos ativos da empresa para satisfazer as dívidas.

Diante desse contexto complexo, o CEO Ramiro Madureira enfatiza o compromisso da empresa em ressarcer todos os seus credores enquanto busca reorganizar suas operações e aumentar suas receitas.